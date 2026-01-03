Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.9 комментариев
Эксперт Фролов: Операция США в Венесуэле может вызвать скачок стоимости нефти
Повышение цен на нефть до 80 долларов за баррель возможно в случае обострения ситуации вокруг Венесуэлы в результате военной операции США, заявил главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов.
Вооруженное вмешательство США в Венесуэле может вызвать краткосрочный скачок цен на нефть до 70-80 долларов за баррель, пояснил Фролов, передает ТАСС.
На момент закрытия торгов 1 января цена мартовского фьючерса Brent составляла 60,8 доллара за баррель на лондонской бирже ICE.
«Нефтяной рынок в моменте может отреагировать остро – котировки резко поднимутся. Но столь же быстро можно ожидать спад, так как в реальном выражении венесуэльская добыча оказывает незначительное влияние на мировые показатели предложения», – отметил специалист.
Эксперт также пояснил, что подобное изменение цен будет в основном результатом комментариев мировых агентств и словесных интервенций, а не прямого эффекта на объемы рынка.
По его словам, Венесуэла номинально обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти, однако высокая себестоимость добычи и санкции мешают перевести эти запасы в значимые объемы производства. Санкционное давление сократило добычу на 0,5 млн баррелей в сутки, а за более чем десятилетие кризисов потери превысили 1 млн баррелей в сутки.
Ранее венесуэльские власти сообщили, США с помощью своих атак пытаются установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.
Президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены.