Эксперт Фролов: Операция США в Венесуэле может вызвать скачок стоимости нефти

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженное вмешательство США в Венесуэле может вызвать краткосрочный скачок цен на нефть до 70-80 долларов за баррель, пояснил Фролов, передает ТАСС.

На момент закрытия торгов 1 января цена мартовского фьючерса Brent составляла 60,8 доллара за баррель на лондонской бирже ICE.

«Нефтяной рынок в моменте может отреагировать остро – котировки резко поднимутся. Но столь же быстро можно ожидать спад, так как в реальном выражении венесуэльская добыча оказывает незначительное влияние на мировые показатели предложения», – отметил специалист.

Эксперт также пояснил, что подобное изменение цен будет в основном результатом комментариев мировых агентств и словесных интервенций, а не прямого эффекта на объемы рынка.

По его словам, Венесуэла номинально обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти, однако высокая себестоимость добычи и санкции мешают перевести эти запасы в значимые объемы производства. Санкционное давление сократило добычу на 0,5 млн баррелей в сутки, а за более чем десятилетие кризисов потери превысили 1 млн баррелей в сутки.

Ранее венесуэльские власти сообщили, США с помощью своих атак пытаются установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.

Президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены.