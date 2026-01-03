Венесуэла обвинила США в попытках захватить нефть и минералы

Tекст: Ольга Иванова

Власти Венесуэлы обвинили США в попытках захватить контроль над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами, передает РИА «Новости». Официальный представитель правительства страны отметил: «Цель нападения США – взять под контроль венесуэльскую нефть и минеральные ресурсы».

Каракас также подчеркнул, что Вашингтону не удастся реализовать свои планы относительно ресурсов республики. Власти Венесуэлы убеждены, что смогут эффективно отстоять свои интересы и не допустят перехода полезных ископаемых под контроль Соединённых Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, что привело к отключению электричества в районе.

Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но воздержалась от официальных заявлений.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения данной ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

