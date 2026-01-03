Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от каких-либо официальных заявлений, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о поступающих сообщениях о взрывах и появлении самолетов над Каракасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистку телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.
«Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом, произошедших сегодняшним ранним утром... Официальных комментариев пока нет», – написала она в соцсети X.
Власти США пока воздерживаются от каких-либо публичных заявлений по этой ситуации.
Вооруженные силы США подтвердили факт взрывов в столице Венесуэлы, но отказались обсуждать свою причастность, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times. Представитель американской армии отметил, что Пентагон не располагает информацией по поводу участия Вашингтона в этих событиях.
По данным издания, местные очевидцы сообщили, что слышали взрывы и наблюдали дым в районе авиабазы Ла-Карлота и военной базы Фуэрте-Тиуна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы. В результате ЧП часть района осталась без электричества.