Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

Tекст: Ольга Иванова

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о поступающих сообщениях о взрывах и появлении самолетов над Каракасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистку телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

«Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом, произошедших сегодняшним ранним утром... Официальных комментариев пока нет», – написала она в соцсети X.

Власти США пока воздерживаются от каких-либо публичных заявлений по этой ситуации.

Вооруженные силы США подтвердили факт взрывов в столице Венесуэлы, но отказались обсуждать свою причастность, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times. Представитель американской армии отметил, что Пентагон не располагает информацией по поводу участия Вашингтона в этих событиях.

По данным издания, местные очевидцы сообщили, что слышали взрывы и наблюдали дым в районе авиабазы Ла-Карлота и военной базы Фуэрте-Тиуна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы. В результате ЧП часть района осталась без электричества.

