Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу
Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения в ООН ситуации после ракетного удара по столице Венесуэлы.
Президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле, передает ТАСС. В своём заявлении в соцсети X он сообщил: «В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение».
Петро уточнил, что по столице страны был нанесён ракетный удар. Он подчеркнул необходимость немедленно собрать представителей ОАГ и ООН в связи с происходящим. Пока не известно, кто причастен к атаке, и нет официальных комментариев от властей Венесуэлы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, что привело к отключению электричества в районе.
Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от официальных заявлений.