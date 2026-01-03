Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

Tекст: Ольга Иванова

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле, передает ТАСС. В своём заявлении в соцсети X он сообщил: «В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение».

Петро уточнил, что по столице страны был нанесён ракетный удар. Он подчеркнул необходимость немедленно собрать представителей ОАГ и ООН в связи с происходящим. Пока не известно, кто причастен к атаке, и нет официальных комментариев от властей Венесуэлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, что привело к отключению электричества в районе.

Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от официальных заявлений.