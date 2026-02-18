Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.0 комментариев
Песков призвал не предвосхищать итоги переговоров США и Ирана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не стоит делать выводы относительно итогов переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.
Песков подчеркнул: «У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Ну а все остальное – это предмет для обсуждения между иранцами и американцами», передает ТАСС.
Также Песков отметил, что переговоры еще продолжаются, поэтому делать прогнозы о возможных договоренностях преждевременно.
Напомним, во вторник переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.