Песков призвал не предвосхищать итоги переговоров США и Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Песков подчеркнул: «У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Ну а все остальное – это предмет для обсуждения между иранцами и американцами», передает ТАСС.

Также Песков отметил, что переговоры еще продолжаются, поэтому делать прогнозы о возможных договоренностях преждевременно.

Напомним, во вторник переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.