  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики
    Маск решил прекратить выпуск моделей S и X Tesla ради производства роботов
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова
    Стармер призвал укрепить отношения Британии и Китая
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    «Лукойл» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    29 января 2026, 10:30 • Новости дня

    «Лукойл» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Лукойл» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «Лукойл» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «Лукойла», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «Лукойла».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «Лукойлом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «Лукойла», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «Лукойла».

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что это предварительная дата, и стороны пока исходят именно из нее, передает ТАСС.

    «На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – сказал он.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назвали в Белом доме историческим событием.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    28 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Рубио: Уиткофф и Кушнер не примут участие в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Абу-Даби, запланированные на первое февраля, пройдут без участия спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщил заявил госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Рубио отметил, что на прошлой неделе уже состоялась встреча в ОАЭ, прошедшая впервые за много лет в трехстороннем формате с участием США, России и Украины, передает ТАСС. В переговорах тогда приняли участие Кушнер и Уиткофф, а также представители России и Украины.

    По словам Рубио, новые переговоры, запланированные на 1 февраля, пройдут в двустороннем формате, и США могут быть представлены, но это будут не Кушнер и не Уиткофф.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    28 января 2026, 22:54 • Новости дня
    Рубио признал отсутствие согласия России на гарантии безопасности Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Любые гарантии безопасности для Киева возможны лишь после завершения конфликта и требуют обязательного согласования с Россией, сообщил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Согласие властей России на возможные гарантии безопасности Киеву со стороны Запада пока не получено, передает ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

    «Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», – заявил Рубио.

    По его словам, любые гарантии безопасности могут быть введены только после завершения конфликта на Украине, и этот фактор обязательно должен быть учтен.

    Госсекретарь отметил, что обсуждения потенциальных гарантий ведутся на уровне НАТО, однако европейские страны не способны предоставить Киеву реальные гарантии безопасности без поддержки США. Он также призвал Европу наращивать собственный военный потенциал, чтобы обеспечить независимость в вопросах безопасности.

    Рубио заявил, что обсуждается возможное размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке Соединенных Штатов.

    Госсекретарь США отметил, что стороны по урегулированию кризиса на Украине продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием.

    В МИД России предупредили, что размещение западных военных объектов и инфраструктуры на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция, угрожающая России и европейским государствам.

    29 января 2026, 08:55 • Новости дня
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Британия столкнутся с большими издержками, чем США, в случае торговой войны с взаимными пошлинами, сообщает газета Financial Times.

    Издание ссылается на анализ Астонского университета, который показал, что введение 25% пошлин администрацией Трампа и ответные меры Европы приведут к более серьезным потерям для самих европейцев, передает РИА «Новости».

    По данным исследования, если Британия применит симметричные пошлины против США, ущерб ее экономике будет вдвое выше, чем при отсутствии ответа. Руководитель группы исследователей считает, что наименьший ущерб был бы при полном отсутствии реакции на действия Вашингтона.

    Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после угроз Трампа относительно пошлин и Гренландии. Позднее часть лидеров ЕС выступили за одобрение сделки, когда Трамп отказался от применения силы в регионе. Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ США от дополнительных пошлин, но подчеркнул готовность Евросоюза защищать свои интересы.

    Между тем, участники саммита ЕС приняли решение ускорить ратификацию соглашения о пошлинах с США.

    В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о завершении переговоров между Индией и Евросоюзом по соглашению о свободной торговле, которое позволит снизить тарифы на большинство товаров.

    Напомним, весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США.

    При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    28 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Европе назвали паранойей страхи Киева из-за переговоров России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские представители назвали опасения Украины по поводу якобы достигнутых Россией и США договоренностей по Донбассу проявлением паранойи, сообщает The Times.

    По данным The Times, украинское руководство опасалось, что в ходе встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года могла быть достигнута договоренность о передаче всего Донбасса под контроль России, передает РИА «Новости».

    Один из европейских правительственных советников сообщил изданию, что обеспокоенность Киева по этому вопросу могла быть необоснованной. В газете приводится его слова: «Он предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины».

    В администрации США ранее подтвердили, что ведут работу над новым планом по урегулированию ситуации на Украине, однако пока не раскрывают его детали, поскольку обсуждение еще продолжается. В Кремле со своей стороны подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта к переговорам и находится на платформе диалога в Анкоридже.

    Ранее администрация США опровергла сообщения о требованиях к Киеву по территориальным уступкам в обмен на гарантии безопасности.

    Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Кремль отметил особую важность территориальных вопросов, входящих в формулу Анкориджа, для российской стороны.

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения соглашений, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.

    28 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Рубио заявил о сближении позиций по территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе обсуждений по урегулированию кризиса на Украине стороны продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием, заявил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Проблема территориального урегулирования кризиса на Украине пока далека от окончательного решения, однако противоречия между сторонами заметно сокращаются, пишет ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

    Рубио отметил, что главным остается территориальный вопрос, «особенно в отношении Донецка». По его словам, ведутся активные попытки сблизить позиции сторон по этой теме.

    Он подчеркнул, что этот вопрос пока остается «мостом, который не перейден», и «пропастью», однако круг обсуждаемых проблем удалось сузить до одного ключевого пункта. По его мнению, решение этой задачи будет крайне сложным, но работа в этом направлении продолжается.

    Ранее Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины могут предусматривать размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке США.

    Президент США заявил об «очень хороших» событиях при переговорах по Украине.

    Кремль заявил, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, являются особо важными для российской стороны.

    28 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    28 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле выразили удовлетворение стартом прямых переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби, подчеркнув сложность обсуждений и достижение договоренности о их продолжении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Работа трехсторонней группы по вопросам украинского регулирования будет продолжаться, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают начало прямых контактов в Абу-Даби.

    Песков подчеркнул, что переговоры начались на экспертном уровне и являются очень сложными. «Хорошо, что работа началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнуты договоренности об их продолжении, работа будет продолжаться», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Украине развивается успешно.

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назвали историческим событием в Белом доме.

    Москва рассчитывает на продолжение работы совместной экспертной группы уже на этой неделе.


    28 января 2026, 12:01 • Новости дня
    Мать задержанной в США россиянки узнала о случившемся из СМИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мама задержанной на территории Соединенных Штатов девушки узнала, что ее дочь задержали в США из средств массовой информации, об этом она сообщила сама.

    Женщина рассказала РИА «Новости», что никто из американских представителей с ней не связывался.

    У нее нет никаких данных о текущем местонахождении дочери и точных обстоятельствах инцидента.

    «Для меня это пока полное непонимание ситуации. Нашла новости в интернете», – сказала она.

    Ранее сообщалось, что посольство России в Вашингтоне находится в контакте с иммиграционными властями, чтобы выяснить обстоятельства задержания двух россиянок в Калифорнии.

    Российских гражданок задержали после «несанкционированного въезда» на военный объект. По сообщениям российских СМИ, девушки могли попасть на территорию базы случайно, следуя указаниям навигатора во время автопутешествия по США.

    29 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на введенные тарифы и пошлины, Россия сохранила ведущие позиции на европейском рынке удобрений по итогам последних четырех лет, следует из данных Евростата.

    ЕС не смог найти альтернативу российским удобрениям за четыре года. Согласно данным Евростата, Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков этой продукции в Евросоюз, ее доля составила 23% от общего импорта против 28% четырьмя годами ранее. передает РИА «Новости».

    В январе-ноябре 2025 года российские предприятия поставили в Европу удобрения на сумму 1,5 млрд евро, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2021 года – 1,49 млрд евро.

    Доля азотных удобрений в европейском импорте также практически не изменилась: четверть объемов по-прежнему приходится на Россию. Вторым по величине экспортером на европейский рынок стало Марокко с долей 15%, за ним следуют Канада и Алжир (по 7%), а пятерку замыкает Норвегия (5%).

    После начала спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить дополнительные ограничительные меры на импорт удобрений из России. В июле 2025 года была введена специальная пошлина – 40 евро за одну тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных, помимо действующего тарифа в 6,5%.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что с точки зрения интересов экономики и сельского хозяйства такое решение Евросоюза является «полной глупостью».

    Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в январе-ноябре 2025 года до максимальной за четыре года суммы.

    Польша нарастила ввоз российских удобрений за этот же период до рекордных 555,1 млн евро.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    29 января 2026, 09:36 • Новости дня
    Дмитриев дал совет мэру Нью-Йорка после заявления о дефиците бюджета города

    Tекст: Вера Басилая

    Новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани стоит уделить больше внимания централизованному планированию, поскольку именно это способствует успеху социализма и коммунизма, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, «товарищ Мамдани должен лучше планировать – коммунизм и социализм процветают благодаря централизованному планированию». Этот комментарий прозвучал на фоне заявления мэра о том, что финансовые проблемы Нью-Йорка сегодня превышают масштабы кризиса 2008 года, передает ТАСС.

    Выборы мэра прошли 4 ноября 2025 года. Президент США Дональд Трамп еще до выборов призывал поддержать независимого кандидата Эндрю Куомо и угрожал ограничением федеральной поддержки в случае победы Мамдани, которого он назвал коммунистом. Сам Мамдани охарактеризовал себя как «демократического социалиста».

    Согласно прогнозам, дефицит бюджета Нью-Йорка на ближайшие два финансовых года может составить 12,6 млрд долларов. Мамдани обвинил в текущих финансовых трудностях прежних руководителей города, включая бывшего мэра Эрика Адамса и экс-губернатора Эндрю Куомо, отметив их «вопиющую финансовую бесхозяйственность».

    Ранее Дональд Трамп назвал избрание Зохрана Мамдани потерей части американского суверенитета.

    Власти Израиля призвали евреев Нью-Йорка уехать из города после его победы.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что значит избрание социалиста Мамдани для всех США.

    29 января 2026, 07:00 • Новости дня
    Reuters: ЕС освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз (ЕС) освободит газ от ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на поставки российского топлива, следует из проекта документа Европейской комиссии, с которым ознакомилось Reuters.

    На этой неделе страны ЕС окончательно одобрили юридически обязательный план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, что позволило ему вступить в силу.

    «Для обеспечения соблюдения запрета ЕС будет применять «предварительное разрешение» в отношении поставок газа и сжиженного природного газа из стран, не входящих в Россию, что обязует предоставить европейским таможенным органам подтверждение страны-производителя газа за пять дней до его прибытия в ЕС», –  передаёт Reuters.

    Однако это требование будет отменено для основных поставщиков и для стран, в отношении которых ЕС считает риск попадания российского газа на их экспорт низким.

    «Согласно проекту документа, такое исключение будет предоставлено США, Норвегии, Катару, Великобритании, Алжиру и Нигерии», – уточняет агентство.

    По данным IEEFA, в 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров нефти, в то время как США – 81 млрд кубометров, а Россия 37 млрд кубометров. Для сравнения, Россия, бывший крупнейший поставщик газа, в 2021 году поставила в ЕС 151 млрд кубометров газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла превращение европейцев в «несчастных рабов» из-за новых рестрикций.

    В этой связи газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется российский экспорт газа.

    29 января 2026, 08:48 • Новости дня
    Стало известно о пересмотре США директив ядерной безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд директив в сфере ядерной безопасности с целью ускорения разработки новых реакторов, сообщает радиостанция NPR.

    По данным NPR, администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела директивы в области ядерной безопасности, передает РИА «Новости».

    Новые правила были доведены только до компаний, деятельность которых регулируется государством, при этом их содержание не было раскрыто широкой общественности.

    Журналисты отмечают, что такие шаги предприняты для ускорения разработки ядерных реакторов нового поколения.

    Радиостанция сообщает, что в новых распоряжениях сокращают сотни страниц требований, касающихся безопасности работы реакторов. Подобные изменения могут существенно повлиять на стандарты, которых обязаны придерживаться компании в ядерной отрасли США.

    Напомним, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента,

    Эксперты отметили, что к вопросу ядерного сдерживания США могут присоединиться не только Россия, но и другие мировые игроки.

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    Грузия решила запретить лоббирование из-за рубежа
    Британский суд признал россиянина виновным из-за ревности к сыну Трампа
    Судебные приставы наложили арест на компании детей депутата Дорошенко
    ЛДПР предложила исключить выходные из числа дней отпуска
    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича
    В центре Москвы произошла поножовщина

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink

    Starlink снова стал «яблоком раздора» между ЕС и США. Глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в том, что предприниматель не препятствует использованию системы спутниковой связи российскими военными, и потребовал отключить ее на Украине. Как ВС России используют Starlink и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию? Подробности

    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО

    Руководство Евросоюза призывает резко ускорить строительство собственных военных возможностей, независимых от США Вооруженных сил и промышленности. Однако есть сразу несколько причин, по которым эта задача является практически невыполнимой. И дело вовсе не в отсутствии финансирования. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

