США разрешили сделки по продаже международного бизнеса «Лукойла» до 13 декабря

Tекст: Антон Антонов

Сделки, связанные с переговорами и заключением договоров о продаже или передаче международного бизнеса «Лукойла», разрешены до 13 декабря 2025 года, передает РИА «Новости».

Документ Минфина США уточняет, что запрет, установленный указом президента 14024, временно снят для операций по «продаже, отчуждению или передаче» Lukoil International GmbH и ее аффилированных структур, в которых компания владеет долями от 50% и выше.

Кроме того, согласно лицензии №130, правительство США позволило сделки с болгарскими компаниями «Лукойла» – такими как Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker – и их дочерними предприятиями до 29 апреля 2026 года, следует из документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Уточняется, что эта лицензия не распространяется на другие замороженные активы «Лукойла», на которые продолжают действовать санкции.

Дополнительно разрешение касается сделок с «Лукойлом» и «Роснефтью» по проекту Карачаганакского месторождения в Казахстане, предусмотренных лицензией американского минфина.

В документе сказано, что все операции, обычно необходимые для эксплуатации Карачаганакского месторождения, а также проектов Каспийский трубопроводный консорциум и Тенгизшевройл с участием «Лукойла» и «Роснефти», доступны несмотря на действующие ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Компания «Лукойл» подала в Министерство финансов США ходатайство о продлении срока, когда будут запрещены транзакции с ней. «Лукойл» ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями о продаже зарубежных активов. В компании заявили о необходимости обеспечить бесперебойную работу иностранных предприятий при смене владельца.

