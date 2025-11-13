Reuters узнало о ходатайстве «Лукойла» к Минфину США из-за санкций

Tекст: Катерина Туманова

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, дающую компаниям право до 21 ноября завершить свои деловые операции с «Лукойлом», включая приобретения международных активов нефтяной компании. Однако «Лукойл» добивается продления срока, поскольку ему требуется больше времени для завершения существующих обязательств, передает Reuters.

По данным источников, «Лукойл», на долю которого приходится около 2% мировой добычи нефти, 27 октября подтвердил, что ищет покупателей для своих международных активов и при необходимости может ходатайствовать о продлении лицензии OFAC.

Российская компания согласилась на продажу своих международных активов швейцарскому сырьевому трейдеру Gunvor, но эта сделка сорвалась ранее в этом месяце после того, как Министерство финансов США дало понять, что Вашингтон выступает против нее.

С тех пор международные операции «Лукойла» все чаще сталкивались с перебоями, что вынудило компанию объявить о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2, своем крупнейшем международном активе.

Напомним, в октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». После этого «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ограничения против «Лукойла» нарушают нормы международной торговли и вносят вред мировой экономике.