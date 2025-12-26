Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
МИД объяснил переселение жителей из недружественных стран в Россию
Российские инициативы в области защиты религиозных конфессий поспособствовали появлению благоприятной среды для переселения иностранцев, придерживающихся традиционных ценностей.
Российские меры по поддержке религиозных конфессий создали условия для переселения в Россию граждан иностранных государств, в том числе с недружественными правительствами, заявили в российском МИД.
Как передает РИА «Новости», в официальном сообщении ведомства отмечается, что реализуемая политика касается защиты православия и других распространенных в России религий и конфессий.
Ведомство подчеркивает, что такие меры сыграли заметную роль в привлечении людей из иностранных государств, где правительство настроено недружественно к России.
Создание условий для переселения осуществляются в рамках исполнения указа президента России о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, отметили в МИД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерства согласовали поправки, которые обеспечивают бесплатную юридическую помощь для беженцев и вынужденных переселенцев по вопросам восстановления документов и установления юридических фактов.
Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой ранее поступило около 500 обращений от граждан, ранее репрессированных на Украине за пророссийскую позицию.