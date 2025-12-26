Tекст: Денис Тельманов

Российские меры по поддержке религиозных конфессий создали условия для переселения в Россию граждан иностранных государств, в том числе с недружественными правительствами, заявили в российском МИД.

Как передает РИА «Новости», в официальном сообщении ведомства отмечается, что реализуемая политика касается защиты православия и других распространенных в России религий и конфессий.

Ведомство подчеркивает, что такие меры сыграли заметную роль в привлечении людей из иностранных государств, где правительство настроено недружественно к России.

Создание условий для переселения осуществляются в рамках исполнения указа президента России о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, отметили в МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерства согласовали поправки, которые обеспечивают бесплатную юридическую помощь для беженцев и вынужденных переселенцев по вопросам восстановления документов и установления юридических фактов.

Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой ранее поступило около 500 обращений от граждан, ранее репрессированных на Украине за пророссийскую позицию.