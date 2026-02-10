  • Новость часаЛавров в День дипломатического работника назвал внешнеполитические ориентиры
    10 февраля 2026, 01:58 • Новости дня

    Марочко рассказал, как офицеры ВСУ прячутся за охраной от жителей Запорожья

    Марочко узнал, как офицеры ВСУ прячутся за охраной от жителей Запорожья

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители города Запорожья в Запорожской области вызывают у офицеров ВСУ такой страх, что они передвигаются по поселению с личной охраной, опасаясь, что люди на них нападут, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По данным моих агентурных источников, в городе Запорожье остаются офицеры, но они пытаются не отсвечивать, так сказать, передвигаются по городу в сопровождении охраны, то есть по два, по три человека. Самостоятельно по городу они не передвигаются. Вероятно, боятся нападений со стороны местного населения», – рассказал он ТАСС

    Марочко уточнил, что солдаты ВСУ скрывают места дислокаций, что есть силы,  используюя некоторые объекты, как ложные цели.

    «То есть противник пытается скрыть пункты временной дислокации, пункты постоянной дислокации, чтобы запутать наши разведорганы», – пояснил эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе выход войск России к городу Запорожье готовились на двух направлениях. Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем. Марочко в феврале сообщал об эвакуации населения и предприятий города Запорожья.

    9 февраля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    9 февраля 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева

    ФСБ: СБУ обещала Корбе за убийство генерала Алексеева 30 тыс. долларов

    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы пообещали исполнителю покушения на генерала Генштаба Владимира Алексеева Любомиру Корбе крупное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тыс. долларов США, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Корба также занимался сбором информации о других российских офицерах. Агент украинской разведки за ежемесячное вознаграждение в цифровой валюте отслеживал перемещения высокопоставленных военных в московском регионе.

    ФСБ указывала, что Корба был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Сами обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 09:06 • Новости дня
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

    Фигуранты Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

    Они пояснили, что заказ на убийство поступил из СБУ.

    Следствие установило четкое распределение ролей между соучастниками планируемого преступления. Корба выступал непосредственным исполнителем покушения на генерал-лейтенанта, а Васин выполнял функции пособника, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что силовикам понадобилось всего несколько часов, чтобы установить стрелявшего в генерала Алексеева

    Напомним, Васин последние 10 лет пытался найти работу. У него скопился долг более 831 тыс. рублей.

    9 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома на Украине.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 72 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 996 беспилотников, 650 ЗРК, 27 568 танков и других бронемашин, 1661 боевая машина РСЗО, 33 163 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 959 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.

    В минувшие выходные на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    9 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Хинштейн: Ходить могу только при помощи подручных средств
    Хинштейн: Ходить могу только при помощи подручных средств
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн, который восстанавливается после ДТП и последующих операций, сообщил, что сейчас передвигается только с помощью подручных средств.

    Во время оперативного совещания правительства региона он отметил: «Сегодня вместе с ЦУРом каждый район нужно отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств», передает РИА «Новости».

    Хинштейн принимал участие в совещании дистанционно. Глава региона обратился к коллегам с просьбой уделить особое внимание ручному контролю ситуации в районах области.

    В завершение Хинштейн выразил благодарность жителям области за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. По его словам, такие обращения действуют на него как «самое лучшее лекарство».

    В понедельник Хинштейн дистанционно присоединился к еженедельному заседанию правительства региона после перенесенной операции.

    Напомним, Хинштейн попал в автомобильную аварию из-за непогоды в Курской области. У него диагностировали перелом тазобедренной кости. Также у губернатора оказались сломаны три ребра и два поперечных отростка позвонка.

    9 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить

    Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении

    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить
    @ Минобороны России

    Tекст: Татьяна Коcолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Ошибки нападавшего, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».

    По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.

    По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.

    9 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину

    Лавров: Макрону при желании нужно позвонить Путину вместо подготовки шоу

    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

    В эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Лавров заявил, что если Макрон действительно намерен обсудить что-либо с Путиным, то ему стоит просто взять и позвонить, а не устраивать публичное обсуждение подготовки звонка, передает ТАСС.

    Глава МИД отметил, что такие вопросы обычно решаются без предварительных анонсов, а «зрелые руководители» сообщают о контактах уже по факту их проведения. По словам Лаврова, анонсирование переговоров заранее создает ощущение, что готовится не деловой разговор, а некое публичное мероприятие, рассчитанное на внимание публики.

    «Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора. А делать эти анонсы, как будто ты готовишь какое-то шоу и вот надо как можно больше зрителей возбудить, – ну какая Европа есть, такая и есть», – подчеркнул министр.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он также заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Ранее Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

    9 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Эксперт Кнутов: При вербовке Любомира Корбы денежный вопрос не был решающим

    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская разведка за угон российской авиатехники предлагала миллионы долларов, а за убийство генерала установила награду в 30 тыс. долларов. Впрочем, злоумышленники все равно на это согласились, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он также описал схему польско-украинской вербовки диверсантов.

    «Участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева вполне ожидаемо и логично. На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают спецслужбисты. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

    Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

    Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Виктор Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

    Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600–750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – заключил Кнутов.

    Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным службы, 66-летний Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в городе Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

    Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

    Соучастник покушения на Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

    «Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

    Накануне стало известно, что исполнитель покушения и его пособник задержаны. По сообщению ФСБ, поимка Корбы состоялась в Дубае, а Васина – на территории Москвы. Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Ей удалось скрыться. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кремле Алексееву пожелали скорейшего выздоровления. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    9 февраля 2026, 17:08 • Новости дня
    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели

    В АТОР заявили о закрытии части гостиниц на Кубе

    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели
    @ Nicolas Economou/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько отелей на Кубе прекратили прием гостей из-за уменьшения числа туристов, клиентам предлагают бесплатное переселение в другие гостиницы более высокого класса, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Часть гостиниц на Кубе временно прекратила работу на фоне сокращения турпотока, передает ТАСС. Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристов переселяют бесплатно, зачастую в отели более высокой категории.

    Закрыты или приостановили деятельность Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur и Memories Paraiso Azul Beach Resort 5.

    В АТОР напомнили, что авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила рейсы на Кубу после публикации NOTAM, введенного из-за ограничений на заправку самолетов.

    На ваш взгляд
    Американская топливная блокада приведет к смене власти на Кубе?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове.

    Во Флоридском проливе близ воздушного пространства Кубы был зафиксирован стратостат для постоянного контроля. Россия обсуждает с Кубой варианты помощи и пути выхода из критической ситуации, вызванной действиями США.

    9 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Развожаев поручил вернуть организаторов концертов в Севастополе в реальность

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Севастополя ужесточили контроль за проведением концертов после отмены выступления популярного блогера, сославшись на высокий уровень террористической опасности.

    Губернатор Михаил Развожаев заявил на аппаратном совещании, что организаторы концертов в Севастополе должны «вернуться в реальность» и соблюдать все требования проведения массовых мероприятий, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что в условиях высокого уровня террористической опасности любые массовые мероприятия должны быть согласованы с органами власти и оперативным штабом.

    Развожаев поручил провести профилактическую работу с МВД по всем увеселительным заведениям, которые устраивают мероприятия без согласования.

    Ранее глава города отменил концерт блогера и стримера Ивана Золо, ссылаясь на нравственные аспекты и вопросы безопасности. По его словам, проведение массовых мероприятий возможно только после подачи заявки в департамент общественной безопасности и получения разрешения оперативного штаба.

    Развожаев поручил объяснить организаторам концертов правила согласования, добавив, что в случае планирования любых акций необходимо строго следовать установленному порядку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что концерт блогера и стримера Ивана Золо в Севастополе был отменен из-за несоблюдения требований безопасности и нравственных принципов.

    В Сочи концерт блогера Ивана Золочевского отменили из-за сообщения о минировании, после чего среди зрителей начались беспорядки и полиция задержала 20 человек.

    9 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб при выполнении задания на СВО
    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб при выполнении задания на СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне специальной военной операции погиб командир отдельного батальона спецназначения «Арбат» Айк Гаспарян с позывным «Абрек», сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

    Командир отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса Айк Гаспарян с позывным «Абрек» погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщил в Telegram-канале Приходько.

    «Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН «Арбат» Айк Абрек! Вечная память», – написал Приходько.

    Ранее офицер 74-й мотострелковой бригады и Герой России Муслим Муслимов погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации на Украине.

    9 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан.

    Согласно новым положениям, трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход не превышает прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента, передает ТАСС.

    «Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», – сказано в материалах комиссии.

    Нововведения не затронут мигрантов, которые оформляют патент впервые, а также тех, кто работает исключительно у физических лиц для личных нужд.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    В ноябре власти Москвы увеличили стоимость патента для мигрантов.

    9 февраля 2026, 13:47 • Новости дня
    FT: ЗРК Patriot остались без ракет на Украине в январе
    FT: ЗРК Patriot остались без ракет на Украине в январе
    @ Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Размещенные на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в январе оставались пустыми из-за нехватки у Киева ракет PAC-3 для них, сообщила газета Financial Times (FT).

    Зенитно-ракетные комплексы Patriot, размещенные на Украине, в январе простаивали из-за отсутствия у Киева ракет PAC-3, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

    По данным издания, нехватка вооружения лишила украинскую сторону возможности отражать атаки, что, в свою очередь, усугубило ситуацию с подачей электроэнергии.

    Сейчас в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. В конце января произошел инцидент, который вывел из строя две высоковольтные линии и вызвал массовое отключение электричества, оставив без света Киев и семь областей. По сообщениям, в столице перебои с электричеством могут достигать 20 часов в сутки.

    Украинские власти уже неоднократно жаловались на недостаток систем ПВО. Владимир Зеленский, по данным Financial Times, утверждал, что новая партия ракет для Patriot не поступила из США, так как европейские государства не оплатили поставку по программе PURL.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot.

    Зеленский ранее объявил о договоренности с Дональдом Трампом на поставки ракет для Patriot.

    Пентагон заявил об утроении производства зенитных ракет Patriot.

    9 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    @ IMAGO/Mike Schmidt/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский ошибся, когда заявил, что американская сторона желает видеть завершение украинского конфликта к лету, сказал постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Зеленский заявлял, что США стремятся окончить конфликт на Украине к июню, но США подобных заявлений не делали, сказал Уитакер, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом постпред добавил, что Вашингтон все же заинтересован завершить конфликт «как можно скорее».

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что украинский конфликт уже бы завершился, если бы не европейцы, которые препятствуют мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    9 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Москалькова рассказала о возвращении пленных с Украины без нормальной одежды
    Москалькова рассказала о возвращении пленных с Украины без нормальной одежды
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При возвращении из украинского плена российские военнослужащие зачастую оказываются в случайной одежде, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Москалькова на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества заявила, что российские военнослужащие возвращаются из плена на Украине в «бог знает какой одежде», передает ТАСС.

    По словам Москальковой, военные встречают вернувшихся, обеспечивают их одеждой, а белорусская сторона предоставляет помещения, питание, необходимые вещи и медицинскую помощь.

    Москалькова подчеркнула: «Наши ребята были возвращены, как обычно, бог знает в какой одежде. Их военные наши встретили, одели. Все это происходило при непосредственном участии белорусов. Они нам предоставляют помещения, кормят всех пленных, [предоставляют] кому нужны какие-то вещи или лекарства, здесь же стоят скорые помощи, кому нужны. Большую роль играют наши белорусские товарищи».

    Кроме того, Москалькова сообщила, что украинская сторона предоставила подтверждения передачи посылок из дома для российских военнослужащих, находящихся в плену. Она отметила, что все пленные получили посылки с теплыми вещами и продуктами, что подтверждено фотографиями. Последний обмен посылками и письмами между Россией и Украиной состоялся в декабре.

    Напомним, Минобороны России провело обмен пленными, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также о нарушениях международных норм обращения с пленными.

    Также Москалькова передала киевскому режиму перечень из 90 политзаключенных на Украине.

