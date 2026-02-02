  • Новость часаВ зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    В крушении учебного самолета возле Орска погибли инструктор и два курсанта
    Глава Николаевской области призвал к мирному соглашению с Россией
    На юге Сирии вспыхнули бои
    Финляндия встревожилась из-за военной базы в Петрозаводске
    Поставки газа российским потребителям в январе побили рекорд
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам, не моргнув глазом ответили, – конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    2 февраля 2026, 11:50 • Новости дня

    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов

    @ melikov05

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции скончался офицер 74-й мотострелковой бригады и Герой России Муслим Муслимов, уроженец Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Военнослужащий находился на линии соприкосновения с первых месяцев спецоперации. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде, где прошел путь от рядового бойца до офицера и командира подразделения, указал Меликов в своем Telegram-канале.

    В 2024 году министр обороны лично вручил дагестанцу «Золотую Звезду» за проявленное мужество. Под командованием Муслимова мотострелковая рота установила боевой рекорд, ликвидировав за месяц восемь вражеских опорных пунктов.

    Меликов отметил, что лично знал погибшего и считал его искренним и достойным человеком. Глава республики подчеркнул, что для офицера главным приоритетом всегда оставалось выполнение задачи и сохранение жизней подчиненных.

    В мае 2025 года ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе.

    1 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах

    Эксперт Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома терминалов Starlink

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Блокировка БПЛА с незарегистрированными терминалами Starlink на Украине осложнит выполнение задач как ВСУ, так и ВС России. Москве придется направить большие ресурсы на цифровой взлом этой системы, считает военный эксперт Василий Кашин. Ранее в SpaceX сообщили о контрмерах против использования Россией Starlink.

    «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ – это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

    «Вторая мера дополняет первую: создание «белого списка» находящихся на территории Украины модемов Starlink. Все остальные будут автоматически блокироваться. Разумеется, это затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – продолжил он.

    «Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

    Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил в своем Telegram-канале, что это коснулось также украинских пользователей.

    «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По сообщениям ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.

    2 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе станции Конотоп в Сумской области были уничтожены два эшелона с личным составом и техникой, прибывшие для усиления обороны, сообщили в силовых структурах.

    Два состава с боевиками и техникой ВСУ были уничтожены в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, передает РИА «Новости».

    По данным российских силовых структур, эшелоны прибыли для усиления оборонительных рубежей украинских войск на данном направлении.

    Российские силовые структуры уничтожили железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ в Харьковской области.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

    1 февраля 2026, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В сводке ведомства отмечается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое в Харьковской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военнослужащие России также освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Подразделения российских войск освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    2 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Беженец из Красноармейска спас тяжелораненых бойцов ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированный из Красноармейска мирный житель спас троих раненных в бою с ВСУ бойцов ВС РФ. Как рассказал сам мужчина, одного из российских солдат пришлось трое суток откапывать, а после, обернув в покрывало, тащить по минному полю в укрытие.

    Эвакуированный житель Красноармейска спас троих тяжелораненых солдат ВС РФ после боя с ВСУ, передает ТАСС. Мужчина рассказал, что один из бойцов оказался под завалами, и ему пришлось откапывать его на протяжении трех суток. Он отметил: «Мне было жалко, я слышал, как он кричал».

    По словам мужчины, откапывать приходилось в основном ночью, чтобы не привлекать внимание украинских военных и операторов FPV-дронов, находившихся поблизости. После этого, завернув раненого солдата в покрывало, он медленно тащил его через минное поле к себе в укрытие, где оказал первую помощь.

    Еще двое раненых бойцов самостоятельно добрались до дома мужчины. Он перевязал их, а также вернул одному из них автомат и рацию, которые тот оставил на поле боя. Кроме того, мужчина связался по рации с командиром группы и вызвал эвакуацию.

    Всё происходило в непосредственной близости от позиций ВСУ. Через некоторое время к месту боестолкновения прибыли эвакуационная группа и подкрепление, благодаря чему всех троих бойцов удалось спасти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов посетить Красноармейск и лично убедиться в контроле российских войск над городом.

    Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для дальнейшего хода спецоперации на Украине.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения, освободившие Красноармейск.

    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    1 февраля 2026, 13:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухецкое в ДНР
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате действий Вооруженных сил России освобождены Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в Донецкой народной республике, противник потерял свыше 950 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны России. По данным ведомства на 1 февраля 2026 года, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Зеленое в Харьковской области. В этом районе российские силы нанесли удары по формированиям трех механизированных бригад и двух бригад теробороны ВСУ, а также по позициям подразделений в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены объекты механизированной бригады, бригад теробороны и нацгвардии, пограничного отряда Украины. Противник потерял более 130 военнослужащих, девять автомобилей, радиолокационную станцию и три склада различного назначения. В группировке «Запад» отмечается продвижение по переднему краю, поражены силы и техника нескольких бригад и полков Украины в районах Харьковской области и Красного Лимана.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, поразив подразделения ВСУ в Донецкой народной республике. Потери противника – до 125 человек, танк, три бронированные машины, 27 автомобилей и три склада. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Сухецкое в ДНР, а также нанесли существенный урон технике и личному составу вооруженных формирований Украины.

    Общие потери ВСУ на этом участке, по российским данным, превысили 375 человек, уничтожены пять бронированных машин, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 275 военнослужащих и склад боеприпасов. В районах Орехова и Балабино «Днепр» уничтожил до 30 военных, 11 автомобилей и склад боеприпасов. Кроме того, российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по 158 объектам инфраструктуры и временным дислокациям ВСУ и иностранных наемников.

    Средствами ПВО за сутки были сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 94 беспилотника.

    С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 111 тыс. беспилотников, 27 тыс. танков и почти 33 тыс. артиллерийских орудий вооруженных формирований Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Подразделения российской армии освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня
    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

    1 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Владимира Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам Зеленского, после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым, он назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    «Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    1 февраля 2026, 16:37 • Новости дня
    Власти объявили беспилотную и ракетную опасность в трех регионах России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму, Краснодарском крае и Белгородской области граждан предупредили об угрозе со стороны беспилотников и ракет, призвав соблюдать меры безопасности.

    В Крыму объявлена беспилотная опасность, передает РИА «Новости». По информации МЧС России, соответствующее предупреждение поступило в 16.17 по московскому времени. Жителей полуострова призывают проявлять бдительность и следить за сообщениями экстренных служб.

    В Краснодарском крае также введена беспилотная опасность. МЧС России предупредило о риске падения беспилотных летательных аппаратов на территории региона и рекомендовало гражданам укрыться в защищенных помещениях, избегать окон, а в случае обнаружения взрывных устройств обращаться по номеру 112.

    В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах действует ракетная опасность, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округ – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – говорится в обращении губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России.

    1 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсоне, находящемся под контролем украинских военных, в воскресенье были слышны взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В воскресенье в Херсоне, который находится под контролем украинских войск, прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Общественное». В сообщении украинского телеканала отмечается: «В Херсоне были слышны взрывы».

    Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омываемый Азовским и Черным морями. По итогам прошедшего в сентябре 2022 года референдума область была включена в состав России. Однако часть территории региона на правом берегу Днепра, включая сам город Херсон, по-прежнему контролируется украинскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли новые взрывы.

    1 февраля 2026, 19:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    За 10 часов в различных регионах России были сбиты 38 украинских беспилотников, из которых большинство уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    В течение 10 часов российские средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По данным ведомства, операция началась первого февраля в 8.00 и завершилась к 18.00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов – 27 аппаратов – было уничтожено в Белгородской области. Еще шесть беспилотников удалось сбить над Краснодарским краем.

    Кроме того, по два аппарата были ликвидированы над Курской областью и акваторией Азовского моря. Еще один дрон был уничтожен над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений в результате инцидентов не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над четырьмя регионами России.

    2 февраля 2026, 09:24 • Новости дня
    Стало известно о запрете ВСУ брать российских военных в плен

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский контрразведчик рассказал о существовании приказа командования ВСУ не брать российских военнослужащих в плен, а расстреливать их после допроса.

    Командование ВСУ запретило украинским военным брать в плен российских военнослужащих, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    Мыхайлов также отметил, что украинские бойцы стараются допросить российских военных, а затем расстрелять. Он добавил, что подобная практика распространяется по разным подразделениям.

    Ранее темнокожий наемник Даниэль Жарков заявил, что националисты из «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) получили приказ уничтожать российских солдат.

    Командование «Азова» также предписало транслировать записи жестоких допросов российских военных по радиоэфиру.

    1 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате попадания ударного FPV-дрона в кабину грузового автомобиля на кольцевой дороге Макеевки ранен водитель.

    Водитель грузовика был ранен при атаке ударного беспилотника ВСУ на кольцевой автодороге в Макеевке, передает ТАСС. Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города, где дрон типа FPV попал прямо в кабину автомобиля КамАЗ.

    В управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили: «Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударным БПЛА типа FPV на Донецкой кольцевой автодороге в Червоногвардейском районе города Макеевка. По состоянию на 20:00 [мск] поступили сведения о ранении водителя, мужчины 1971 года рождения. Задокументировано прямое попадание БПЛА в кабину грузового автомобиля «Камаз».

    Пострадавший водитель был немедленно доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают специалисты, собираются материалы для следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали село Головчино в Грайворонском округе Белгородской области с помощью дрона, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.

    Водитель больницы в Грайвороне скончался от ранений после удара дрона, когда находился в автомобиле на территории медицинского учреждения.

    1 февраля 2026, 21:26 • Новости дня
    Обломки БПЛА нашли в Красноармейском районе Краснодарского края

    Tекст: Ольга Иванова

    В Краснодарском крае во дворе частного дома в хуторе Трудобеликовском обнаружили обломки беспилотника, никто не пострадал.

    Обломки беспилотного летательного аппарата были найдены в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона, передает РИА «Новости». Фрагменты дрона упали на территорию частного дома в хуторе Трудобеликовском.

    В сообщении уточняется: «Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы». Причины падения дрона и принадлежность аппарата в настоящее время устанавливаются.

    Ранее в Крыму, Краснодарском крае и Белгородской области граждан предупредили об угрозе со стороны беспилотников и ракет, призвав соблюдать меры безопасности.


    В Сумской области уничтожены два поезда с боевиками и техникой ВСУ
    FT: Евросоюз одобрил допуск Британии к военным контрактам
    Зеленского обвинили в срыве переговоров в Абу-Даби
    Грузинский философ предупредил о грядущей большой войне в Европе
    Краснодарская модель рассказала, как едва не попала в аферу Эпштейна
    Администратор сауны в Кузбассе не признала вину в гибели подростков
    В Госдуме заявили о молодежной моде на загородную недвижимость

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок? Подробности

    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования

    Массовые увольнения русских врачей происходят в Латвии. До этого страна уже сталкивалась с аналогичными мерами против русских учителей и работников железной дороги. Эксперты видят в происходящем прямые параллели с политикой нацистской Германии по отношению к евреям. Но в итоге дискриминация русских выходит боком для самого латвийского государства. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

