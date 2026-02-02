Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам, не моргнув глазом ответили, – конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?0 комментариев
В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции скончался офицер 74-й мотострелковой бригады и Герой России Муслим Муслимов, уроженец Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов.
Военнослужащий находился на линии соприкосновения с первых месяцев спецоперации. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде, где прошел путь от рядового бойца до офицера и командира подразделения, указал Меликов в своем Telegram-канале.
В 2024 году министр обороны лично вручил дагестанцу «Золотую Звезду» за проявленное мужество. Под командованием Муслимова мотострелковая рота установила боевой рекорд, ликвидировав за месяц восемь вражеских опорных пунктов.
Меликов отметил, что лично знал погибшего и считал его искренним и достойным человеком. Глава республики подчеркнул, что для офицера главным приоритетом всегда оставалось выполнение задачи и сохранение жизней подчиненных.
