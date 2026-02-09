За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

Tекст: Анастасия Куликова

Задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным ФСБ, 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

У Корбы было два сообщника. Один из них – Виктор Васин – арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

«Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией**», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального*», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

Вторая соучастница – Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. С 11 декабря прошлого года она снимала квартиру на Волоколамском шоссе в Москве – в том же доме, где жил генерал Алексеев. По данным ФСБ, женщина передала через тайник ключ от подъезда дома Корбе. Ночью 5 февраля она вылетела из Внуково в Стамбул, затем ей удалось скрыться на территории Украины.

«Корба же изъял из схрона в Московской области пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины, а также электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал Алексеев. … В день покушения проник в подъезд дома, где проживал военнослужащий, дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела», – сообщила российская спецслужба.

После совершения преступления Корба выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел на территорию ОАЭ. В воскресенье стало известно, что Корбу задержали в Дубае и передали России. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов за содействие. По сообщению ФСБ, поимка Васина состоялась на территории Москвы. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

Как отметила политолог Лариса Шеслер, показания исполнителя покушения на генерала и его соучастника полностью опровергают заявление украинских властей о его якобы непричастности к преступлению. «С фигурантами работала СБУ, поскольку именно эта служба занимается организацией подобных терактов. Она имеет вербовочные инструменты и доступ к базам данных украинцев, ранее прибывших в Россию. Часть из них являются потенциальными диверсантами. Таким образом, совершенное преступление в большей степени относится к компетенциям СБУ, а не ГУР МО Украины», – пояснила спикер.

«Впрочем, я уверена, организация покушения на Алексеева выходит далеко за пределы Киева. Дело даже не ограничивается Польшей, которая активно проявила себя в приготовлении преступления. Думаю, к произошедшему причастны спецслужбы других западных стран», – считает эксперт.

«Очевидно, Запад использует Украину как полигон для подготовки агентов против России. Задача облегчается тем, что у украинских граждан нет языкового барьера, различий во внешности или менталитете. Они легко внедряются в наше общество. Для западных спецслужб нет более эффективного инструмента агентурной войны, чем граждане Украины», – заключила политолог.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. Он назвал вполне ожидаемым и логичным участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ. «На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают их спецслужбы. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил собеседник.

«Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600-750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – указал Кнутов.

Как бы то ни было, допросы дополнили важными деталями предполагаемую картину: «речь идет о заранее спланированной длительной операции украинских спецслужб с четким распределением ролей, логистикой и финансированием», пишут авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они назвали установление личностей пособников и экстрадицию исполнителя серьезным оперативным результатом. «Но вряд ли эта неудача остановит киевский режим от продолжения подобных атак», – считают аналитики.

Кроме того, судя по хронологии событий, решение о подготовке покушения на генерала Алексеева принималось примерно в то же время, когда Россия и США готовились к саммиту в Анкоридже. То, что покушение не отменили, указывает: в Киеве и на Западе заранее готовились сорвать переговоры.

«И сейчас противник явно готовит посягательства на жизни широкого круга высокопоставленных российских военных и гражданских лиц. Скорее всего, покушение на Алексеева планировалось давно, и сейчас – несмотря на переговоры России, США и Украины – заказчики просто решили не отменять его», – соглашается Шеслер.

Отметим, что Алексеева называют одной из самых влиятельных непубличных фигур в российской военной разведке – его карьера неразрывно связана с подразделениями специального назначения и российскими военными операциями последних десятилетий. Он является заместителем начальника ГУ Генштаба адмирала Игоря Костюкова, который возглавляет российскую группу в Абу-Даби.

«Примечательно, что если раньше в Киеве гордо сообщали о своей причастности к таким преступлениям, то теперь первой реакцией было отрицание. На Банковой посчитали, что иные заявления выглядели бы провокацией и попыткой сорвать переговоры», – детализировала политолог. По ее мнению, Украина не станет пересматривать планы подготовки к другим возможным покушениям независимо от внешнеполитической повестки.

Шеслер также подчеркнула: произошедшее не способствует укреплению доверия к заявлениям украинского руководства о якобы стремлении к миру. «Мы видим, что Зеленский встречается с руководителями спецслужб и дает им задание продолжать деятельность. Это подтверждает доводы об отказе Банковой от прекращения терактов на территории России», – заключила эксперт.