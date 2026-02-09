  • Новость часаПутин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    12438 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    7 комментариев
    9 февраля 2026, 14:40 • Общество

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса.

    Задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным ФСБ, 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

    Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

    У Корбы было два сообщника. Один из них – Виктор Васин – арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

    «Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией**», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального*», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

    Вторая соучастница – Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. С 11 декабря прошлого года она снимала квартиру на Волоколамском шоссе в Москве – в том же доме, где жил генерал Алексеев. По данным ФСБ, женщина передала через тайник ключ от подъезда дома Корбе. Ночью 5 февраля она вылетела из Внуково в Стамбул, затем ей удалось скрыться на территории Украины.

    «Корба же изъял из схрона в Московской области пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины, а также электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал Алексеев. … В день покушения проник в подъезд дома, где проживал военнослужащий, дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела», – сообщила российская спецслужба.

    После совершения преступления Корба выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел на территорию ОАЭ. В воскресенье стало известно, что Корбу задержали в Дубае и передали России. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов за содействие. По сообщению ФСБ, поимка Васина состоялась на территории Москвы. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

    Как отметила политолог Лариса Шеслер, показания исполнителя покушения на генерала и его соучастника полностью опровергают заявление украинских властей о его якобы непричастности к преступлению. «С фигурантами работала СБУ, поскольку именно эта служба занимается организацией подобных терактов. Она имеет вербовочные инструменты и доступ к базам данных украинцев, ранее прибывших в Россию. Часть из них являются потенциальными диверсантами. Таким образом, совершенное преступление в большей степени относится к компетенциям СБУ, а не ГУР МО Украины», – пояснила спикер.

    «Впрочем, я уверена, организация покушения на Алексеева выходит далеко за пределы Киева. Дело даже не ограничивается Польшей, которая активно проявила себя в приготовлении преступления. Думаю, к произошедшему причастны спецслужбы других западных стран», – считает эксперт.

    «Очевидно, Запад использует Украину как полигон для подготовки агентов против России. Задача облегчается тем, что у украинских граждан нет языкового барьера, различий во внешности или менталитете. Они легко внедряются в наше общество. Для западных спецслужб нет более эффективного инструмента агентурной войны, чем граждане Украины», – заключила политолог.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. Он назвал вполне ожидаемым и логичным участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ. «На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают их спецслужбы. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил собеседник.

    «Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

    Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

    Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

    Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600-750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – указал Кнутов.

    Как бы то ни было, допросы дополнили важными деталями предполагаемую картину: «речь идет о заранее спланированной длительной операции украинских спецслужб с четким распределением ролей, логистикой и финансированием», пишут авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они назвали установление личностей пособников и экстрадицию исполнителя серьезным оперативным результатом. «Но вряд ли эта неудача остановит киевский режим от продолжения подобных атак», – считают аналитики.

    Кроме того, судя по хронологии событий, решение о подготовке покушения на генерала Алексеева принималось примерно в то же время, когда Россия и США готовились к саммиту в Анкоридже. То, что покушение не отменили, указывает: в Киеве и на Западе заранее готовились сорвать переговоры.

    «И сейчас противник явно готовит посягательства на жизни широкого круга высокопоставленных российских военных и гражданских лиц. Скорее всего, покушение на Алексеева планировалось давно, и сейчас – несмотря на переговоры России, США и Украины – заказчики просто решили не отменять его», – соглашается Шеслер.

    Отметим, что Алексеева называют одной из самых влиятельных непубличных фигур в российской военной разведке – его карьера неразрывно связана с подразделениями специального назначения и российскими военными операциями последних десятилетий. Он является заместителем начальника ГУ Генштаба адмирала Игоря Костюкова, который возглавляет российскую группу в Абу-Даби.

    «Примечательно, что если раньше в Киеве гордо сообщали о своей причастности к таким преступлениям, то теперь первой реакцией было отрицание. На Банковой посчитали, что иные заявления выглядели бы провокацией и попыткой сорвать переговоры», – детализировала политолог. По ее мнению, Украина не станет пересматривать планы подготовки к другим возможным покушениям независимо от внешнеполитической повестки.

    Шеслер также подчеркнула: произошедшее не способствует укреплению доверия к заявлениям украинского руководства о якобы стремлении к миру. «Мы видим, что Зеленский встречается с руководителями спецслужб и дает им задание продолжать деятельность. Это подтверждает доводы об отказе Банковой от прекращения терактов на территории России», – заключила эксперт.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту?

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    • Как написать сопроводительное письмо к резюме: образец и правила оформления

      Чтобы увеличить шансы на трудоустройство, вместе с резюме рекомендуется посылать сопроводительное письмо. В каких случаях оно наиболее уместно, как должно быть составлено и каких стоит избегать ошибок при его написании?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

