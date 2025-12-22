  • Новость часаРоскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    22 декабря 2025, 16:45 • Общество

    Удар возмездия за убийство генерала Сарварова потребует хладнокровия

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Удар возмездия за убийство генерала Сарварова должен коснуться украинских разведывательных структур и служб, которые занимаются подготовкой диверсантов, действующих на территории нашей страны». Такими словами эксперты описывают возможную реакцию ВС РФ на новый теракт против российского генералитета, следы которого явно ведут к украинским спецслужбам.

    На юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем машины. По информации источников РБК, мощность взрывчатки в тротиловом эквиваленте могла составлять около 300 граммов. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

    Следственным комитетом отрабатываются различные версии убийства. Одна из них – организация преступления украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Владимиру Путину сразу доложили о гибели Сарварова по линии спецслужб, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, затем выпустился из Военной академии бронетанковых войск и Военной академии Генерального штаба. Прошел все основные воинские должности. В 1992-2003 годах участвовал в контртеррористической операции в Чечне. Сарваров проходил службу в 503-м гвардейском мотострелковом полку и уже тогда больше всего занимался боевой подготовкой подчиненных.

    Служил в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил и Управлении оперативной подготовки Вооруженных сил. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. На должность начальника управления оперативной подготовки ВС Сарваров был назначен в 2016 году. В мае 2024 года получил звание генерал-лейтенанта.

    Генерал был внесен в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА «Новости». Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации». Как отмечают эксперты, это может стать дополнительным доводом к версии о причастности спецслужб Украины к теракту.

    Впрочем, украинский почерк читается и по другим факторам, сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа». Он напомнил, в частности, об убийстве Дарьи Дугиной, а также о попытке убийства бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова: во всех случаях взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. «Камеры, вероятно, зафиксировали закладку устройства. Следствие разберется в убийстве Сарварова и, я думаю, выйдет на украинскую агентуру», – считает собеседник.

    Напомним, что в 2025 году одним из резонансных преступлений оказалось убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика: он также погиб в результате взрыва машины, тогда сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами. Не так давно по этому делу был вынесен приговор: теракт совершил преступник, завербованный СБУ.

    «Российские генералы из разных управлений Генштаба не раз становились жертвами терактов. Противник, с одной стороны, ведет работу по запугиванию российского генералитета, а с другой – стремится ударить по стратегическим кадрам, устранить военачальников, которых считает угрозой для себя», – отметил военкор Александр Коц. «Генерала не воспитаешь за один день. Чтобы достичь такого уровня и получить богатый профильный опыт, нужны годы. Этим объясняется выбор Киевом цели для покушения», – добавил спикер. В этой связи в экспертном сообществе считают необходимым усилить меры безопасности.

    «Хакеры, работающие в интересах Украины, взламывают системы и подключаются к видеокамерам. Они отслеживают перемещения высокопоставленных чиновников, представителей силовых блоков, а также дистанционно наблюдают за местами их проживания. На этом фоне на первый план выходит вопрос охраны»,

    – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нельзя ли перевести руководство МО на казарменное положение в такие критические моменты?» – задается вопросом политолог Марат Баширов. Впрочем, Коц считает идею помещать российское командование, которое «работает круглые сутки семь дней в неделю», в какое-либо закрытое охраняемое место чрезмерной.

    «Лучше соблюдать меры безопасности: например, перед тем как сесть в машину, следует обязательно проверять днище автомобиля на предмет лишних и подозрительных предметов», – сказал он, подчеркнув, что России не следует поддаваться на украинское давление. Тщательный осмотр транспортного средства может провести охрана гражданина, который находится в зоне риска, отмечал Гончаров. Специалисты осуществляют досмотр с помощью специального технического оборудования и зеркальных устройств.

    Вместе с тем важно предпринимать и контрмеры. Подрывы машин и убийства российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых блоков и политических деятелей – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа, подчеркнул ветеран спецподразделения «Альфа».

    «На этом фоне ВС России могли бы задуматься о выведении в приоритет ударов в зоне СВО не только по энергетическим объектам на территории Украины, но и по тем помещениям и зданиям, которые занимают украинские спецслужбы и ГУР», – подчеркнул Гончаров. Впрочем, в этом вопросе следует действовать хладнокровно, считает Кнутов.

    «Удар возмездия за убийство генерала Сарварова и другие преступления противника должен коснуться украинских разведывательных структур и служб, которые занимаются подготовкой диверсантов, действующих на территории нашей страны.

    Но сделать это необходимо таким образом, чтобы противник оказался лишен возможности использовать наш удар в пропагандистских целях», – пояснил аналитик. Он указал, что трагедия на юге Москвы произошла в то время, когда Москва и Вашингтон ведут активные переговоры по урегулированию конфликта и нормализации двусторонних отношений. «Возможно, одной из задач украинской стороны было вызвать реакцию со стороны России, спровоцировать на необдуманные шаги», – допустил эксперт.

    «Скажем, если российские военные нанесут удар условно по штабу ГУР, то противник обязательно найдет рядом "поврежденные гражданские объекты". Далее Киев при поддержке западных партнеров раскрутит эту историю в выгодном и привычном для них свете и выставит произошедшее как аргумент против подписания каких-либо соглашений», – описал возможную стратегию Украины Кнутов.

    «Поэтому действовать следует аккуратно», – добавил он, напомнив опыт Израиля: еврейское государство проводило операции, нанося точные удары непосредственно по квартирам тех людей, которых они пытались ликвидировать. «Беспилотники залетали прямо в окна. Я думаю, наши технологии позволяют делать то же самое. Противник должен чувствовать, что возмездие будет – но не то, на которое он рассчитывает, а путем точного и болезненного удара по командному составу ВСУ», – заключил аналитик.

