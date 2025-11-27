Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Кузин приговорен к пожизненному сроку за убийство генерала Москалика
Второй западный окружной военный суд признал Игната Кузина виновным в организации взрыва, убившего генерала Ярослава Москалика, и назначил ему пожизненное заключение.
О вынесенном приговоре сообщает РИА «Новости». Суд назначил Кузину пожизненное лишение свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме и остальной части срока – в колонии особого режима, а также штраф два миллиона рублей.
Основная часть судебного процесса проходила в закрытом режиме, однако Кузин признал вину во всех вменяемых преступлениях и на последнем слове принес извинения родным погибшего.
В ходе прений обвинение настаивало на пожизненном заключении. Согласно материалам дела, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб утром 25 апреля 2025 года от взрыва самодельного устройства возле дома на бульваре Нестерова в Балашихе. В результате взрыва пострадало имущество еще двадцати граждан.
Следствием установлено, что Кузин был завербован Службой безопасности Украины и в сентябре 2023 года приехал в Россию, ожидая указаний от куратора. За совершение преступления он должен был получить восемнадцать тысяч долларов.
Кузина обвинили по статьям о теракте, обучении терроризму, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатки и подделке документов.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Игнат Кузин принес извинения семье убитого генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в ходе заседания суда.
Прокуратура запросила для Кузина пожизненное наказание за убийство Москалика в Балашихе после взрыва. Кузин признал свою вину в совершении теракта против Москалика.