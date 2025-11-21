Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика запросили пожизненный срок

Tекст: Катерина Туманова

Во Втором западном окружном военном суде в закрытом режиме рассматривается дело о теракте в подмосковной Балашихе. Обвинение в ходе прений сторон потребовало назначить Игнату Кузину, которого завербовала СБУ, наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает РИА «Новости».

Теракт с использованием самодельного взрывного устройства произошел 25 апреля 2025 года возле дома на бульваре Нестерова, где проживал генерал-лейтенант Ярослав Москалик – он погиб на месте, еще 20 человек получили ущерб имуществу.

Кузин был задержан Басманным судом Москвы, ему инкриминируется совершение теракта, прохождение обучения для террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, незаконные действия со взрывными веществами и заведомо поддельными документами.

Следствие установило, что с сентября 2023 года Кузин проживал в столичном регионе и ждал указаний от куратора из СБУ, который пообещал ему вознаграждение 18 тыс. долларов. За несколько месяцев он подготовил взрывное устройство и утром 25 апреля дистанционно привел его в действие при выходе генерала из подъезда. Ему также вменяют хранение и перевозку поддельного официального документа с целью использования.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд принял решение провести процесс по делу Игната Кузина в закрытом режиме. Кузин признал вину в убийстве генерала Москалика.