Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в некрологе, подписанном министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, трагически погиб 25 апреля 2025 года, сообщает РИА «Новости».

В некрологе отмечается, что во время спецоперации на Украине Москалик руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба, следившей за обстановкой в зоне проведения СВО. Его профессиональный путь был тесно связан с обеспечением безопасности страны: в начале 2000-х он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а в 2015 году занимался планированием военной операции в Сирии.

С 2015 по 2021 год Москалик входил в состав российской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. Кроме того, он принимал участие в урегулировании кризиса в Сирийской Арабской Республике.

Генерал Москалик был удостоен многочисленных государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», Почета, а также медали и почетные грамоты. Ему было присвоено звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет опубликовал видео с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для обвиняемого в теракте Игната Кузина, а сам Кузин признал вину в подрыве автомобиля и рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины.