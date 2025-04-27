Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.0 комментариев
Кузину предъявили обвинение по делу о теракте
СК сообщил о признании Кузиным вины в теракте
Игнат Кузин признал вину в подрыве автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и рассказал о вербовке спецслужбами Украины, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обвинение Игнату Кузину по факту совершения террористического акта, приведшего к гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, было предъявлено Главным следственным управлением СК России, сообщает РИА «Новости». В рамках расследования Кузину вменили преступления по статьям 205, 222.1 и 223.1 УК РФ – террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатки.
Как рассказала Петренко, Кузин полностью признал вину в совершении преступления. «Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта», – заявила Петренко.
Следственные действия продолжаются. Кузин дает подробные показания о теракте, включая сведения о вербовке сотрудниками Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение и полученных инструкциях. СК России передал расследование в центральный аппарат ведомства по поручению Александра Бастрыкина.
Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.
Агент СБУ Кузин признался в совершении преступления, при этом ФСБ опубликовало видео задержания.