Кузину предъявили обвинение по делу о теракте

СК сообщил о признании Кузиным вины в теракте

Tекст: Ольга Иванова

Обвинение Игнату Кузину по факту совершения террористического акта, приведшего к гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, было предъявлено Главным следственным управлением СК России, сообщает РИА «Новости». В рамках расследования Кузину вменили преступления по статьям 205, 222.1 и 223.1 УК РФ – террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатки.

Как рассказала Петренко, Кузин полностью признал вину в совершении преступления. «Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта», – заявила Петренко.

Следственные действия продолжаются. Кузин дает подробные показания о теракте, включая сведения о вербовке сотрудниками Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение и полученных инструкциях. СК России передал расследование в центральный аппарат ведомства по поручению Александра Бастрыкина.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.

Агент СБУ Кузин признался в совершении преступления, при этом ФСБ опубликовало видео задержания.