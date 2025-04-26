ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика

Задержанный за убийство генерала Москалика агент СБУ признался в преступлении

Tекст: Вера Басилая

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса мужчины, подозреваемого в причастности к убийству генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передает ТАСС.

Задержанный Игнат Кузин рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами в Киевской области в апреле 2023 года.

Кузин сообщил, что в сентябре 2023 года переехал в Москву, а в 2025 году по указанию куратора из Киева приобрел автомобиль Volkswagen Universal. Позже, по полученным координатам, он извлек из тайника видеокамеру и взрывное устройство, которое установил на заднюю часть машины.

Самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого был убит генерал Ярослав Москалик, было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.

Задержанный отметил, что непосредственный подрыв машины был произведен дистанционно с Украины куратором по имени Вадим. ФСБ также показала компоненты использованной бомбы и видео задержания подозреваемого, передает РИА «Новости»

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.



Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.