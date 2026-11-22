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Московский школьник стал абсолютным чемпионом «Пилотов будущего»
Движение Первых подвело итоги чемпионата по пилотированию дронов
В Москве завершился третий сезон Всероссийского чемпионата «Пилоты будущего»: абсолютным победителем турнира, объединившего 56 тыс. участников по всей стране, стал москвич Александр Смирнов.
Всероссийский чемпионат «Пилоты будущего» завершился на столичной Навка Арене, где с 18 по 21 ноября соревновались 500 лучших юных пилотов страны в возрасте от семи до 18 лет. Абсолютным чемпионом стал Александр Смирнов из Москвы, второе место занял Владислав Качкин из Воронежской области, третье – Александр Абрамов из Тульской области. Турнир проводился при поддержке Министерства спорта РФ совместно Движением Первых и Федерацией гонок дронов России.
Финалисты прошли пять дисциплин: «Класс 75», «дрон-баскетбол», «скоростной мониторинг», «технический симулятор» и «сборка дрона». По каждой из них также определились победители: в «Классе 75 мм» победил Кирилл Попов из Томской области, в «Техническом симуляторе» – Михаил Шевчук из Камчатского края, в «Дрон баскетболе» – Никита Рыхсиев из Брянской области, в «Сборке дрона» – Святогор Солкин из Самарской области, в «Скоростном мониторинге» – Егор Чехонин из Удмуртской Республики.
«Для меня этот чемпионат стал не просто проверкой собственного мастерства, но и бесценным опытом. В будущем я хотел бы стать инженером и проектировать дроны разного вида. Я очень счастлив, что стал победителем чемпионата «Пилотов будущего». Эту победу я посвящаю своей семье», – поделился Александр Смирнов.
Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что в 2026 году проект объединил 56 тыс. человек, а сам чемпионат служит профориентационной площадкой для молодёжи. Министр спорта Михаил Дегтярев в приветственном адресе указал, что соревнования дают возможность продемонстрировать мастерство и обменяться опытом в пяти дисциплинах. Президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев выразил надежду, что финалисты нынешнего сезона в следующем году выйдут на официальные старты – от региональных первенств до первенства России.
Амбассадором проекта в 2026 году стал певец и блогер Хабиб: он показал навыки управления дронами и поздравил победителей на финальной церемонии, которую сопровождало LED-шоу. Идея чемпионата зародилась на IV Съезде Движения Первых, когда президент России Владимир Путин поддержал просьбу школьника из Республики Коми развивать проекты по обучению детей управлению беспилотными летательными аппаратами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прошлого года на территории комплекса «Лужники» стартовали финальные соревнования среди лучших юных пилотов дронов со всей страны в рамках предыдущего сезона чемпионата.
Также президент России Владимир Путин утвердил поручения по запуску всероссийского детского чемпионата по дронам и введению новых должностей советников по воспитанию.
Кроме того, чемпионат «Пилоты будущего» открыл регистрацию для школьников и студентов от семи до 18 лет на соревнования второго сезона.