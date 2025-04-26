Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, в результате подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила ФСБ России.
Агент украинских спецслужб Игнат Кузин был задержан ФСБ России после проведения неотложных мероприятий. По информации ведомства, Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрел автомобиль Volkswagen Golf, в который установил самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».
Компоненты для взрывного устройства, по данным ФСБ, были извлечены Кузиным из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. 25 апреля 2025 года устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины, после чего погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России.
Кузин доставлен сотрудниками ФСБ в Следственный комитет России для проведения следственных действий. Уголовное дело возбуждено по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств) УК России, отмечает ведомство.
Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.