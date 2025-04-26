ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика

Tекст: Вера Басилая

Агент украинских спецслужб Игнат Кузин был задержан ФСБ России после проведения неотложных мероприятий. По информации ведомства, Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрел автомобиль Volkswagen Golf, в который установил самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

Компоненты для взрывного устройства, по данным ФСБ, были извлечены Кузиным из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. 25 апреля 2025 года устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины, после чего погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России.

Кузин доставлен сотрудниками ФСБ в Следственный комитет России для проведения следственных действий. Уголовное дело возбуждено по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств) УК России, отмечает ведомство.

Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.