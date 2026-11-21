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Перебои с водоснабжением охватили все районы Киева
Киевводоканал сообщил о перебоях воды во всех районах Киева
Коммунальная компания «Киевводоканал» сообщила о перебоях с водоснабжением во всех районах Киева, предупредив, что в части города подача воды может полностью отсутствовать.
Перебои с водоснабжением зафиксированы во всех районах Киева, заявили в коммунальной компании «Киевводоканал». Утром в субботу предприятие сообщало о проблемах с подачей воды лишь в пяти районах украинской столицы из десяти административных, позже ситуация распространилась на весь город, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании в ее Telegram-канале.
«В настоящее время водопроводные сети как правой, так и левой части столицы работают под пониженным давлением», – говорится в сообщении. В некоторых районах водоснабжение может отсутствовать полностью, перечень таких районов «Киевводоканал» не привел.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявлял, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева поставлена под большой вопрос на фоне продолжающихся повреждений объектов критической инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве зафиксировали перебои с подачей воды в пяти районах города.
В пятницу в украинской столице зафиксировали проблемы с водоснабжением в результате повреждения инфраструктурных объектов.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о получении повреждений объектом критической инфраструктуры на территории украинской столицы.