В ЛНР сотрудница энергетической компании получила ранения при атаке дрона ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Луганской народной республике электромонтер оперативно-диспетчерской службы получила ранения в результате удара украинского дрона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Луганскэнерго».

«20 ноября вражеский беспилотник нанес удар, в результате которого по дороге на работу ранения получила электромонтер оперативно-диспетчерской службы

ПО

„Юго-восточные

ЭС

“ филиала АО „Юго-западная

ЭСК

“ „Луганскэнерго“», – говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина госпитализирована. В пресс-службе добавили, что всего при исполнении служебного долга в результате атак ВСУ погиб 21 сотрудник предприятия, еще 87 человек пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели семи человек в результате атак Вооруженных сил Украины на территорию региона.

Ранее в результате серии ударов украинских беспилотников в ЛНР погиб один человек.

Также более 300 тыс. абонентов остались без электричества из-за атаки дрона на энергетическую инфраструктуру республики.