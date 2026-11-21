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Сотрудница энергокомпании получила ранения при атаке дрона ВСУ в ЛНР
В ЛНР сотрудница энергетической компании получила ранения при атаке дрона ВСУ
В Луганской народной республике сотрудница компании «Луганскэнерго» получила ранения по дороге на работу в результате атаки украинского беспилотника.
В Луганской народной республике электромонтер оперативно-диспетчерской службы получила ранения в результате удара украинского дрона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Луганскэнерго».
«20 ноября вражеский беспилотник нанес удар, в результате которого по дороге на работу ранения получила электромонтер оперативно-диспетчерской службы
ПО
„Юго-восточные
ЭС
“ филиала АО „Юго-западная
ЭСК
“ „Луганскэнерго“», – говорится в сообщении.
Пострадавшая женщина госпитализирована. В пресс-службе добавили, что всего при исполнении служебного долга в результате атак ВСУ погиб 21 сотрудник предприятия, еще 87 человек пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели семи человек в результате атак Вооруженных сил Украины на территорию региона.
Ранее в результате серии ударов украинских беспилотников в ЛНР погиб один человек.
Также более 300 тыс. абонентов остались без электричества из-за атаки дрона на энергетическую инфраструктуру республики.