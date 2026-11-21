ABC: Фермер в Австралии спас от бойни быка ростом почти два метра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Голштино-фризский бык весит 1,4 т и живет на ферме примерно в 110 км к югу от австралийского города Перт, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокорпорацию ABC.

Хозяин фермы приобрел животное еще маленьким теленком. «Сначала мы собирались отправить его на бойню, но потом поняли, что он для нее слишком большой, и решили оставить его как домашнего любимца», – рассказал Эрик Уолмсли.

Взвесить Крошку Тима оказалось непросто: он был слишком высоким для обычного прицепа и чересчур широким для стандартного прохода к весам. Для транспортировки фермеру пришлось одолжить прицеп для лошадей с пандусом. Взрослые быки этой породы обычно весят около 650 кг.

Крошка Тим может оказаться самым высоким из ныне живущих быков в Австралии. Он всего на два сантиметра ниже другого известного быка из Западной Австралии по кличке Никерс, который прославился в интернете в 2018 году и умер несколько лет назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в австралийской реке Фицрой заметили трехметрового морского крокодила.

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