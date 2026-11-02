В реке для олимпийских соревнований по гребле в Австралии заметили крокодила

В австралийской реке для соревнований Олимпиады-2032 заметили крокодила

Tекст: Мария Иванова

В минувшие выходные администрация гольф-клуба в городе Рокхэмптон предупредила своих членов о появлении хищника недалеко от участка реки, выделенного под будущие соревнования. В понедельник департамент окружающей среды, туризма, науки и инноваций штата подтвердил проведение проверки, передает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.

Почетный член Федерации гребного спорта Австралии Рэй Эберт назвал произошедшее сигналом к действию для организаторов Игр. «Для меня это шок. Раньше я говорил, что крокодилы – наименьшая из наших проблем. Я хочу признать то, что никто из политиков не признает: возможно, я был не прав», – сказал Эберт.

Он добавил, что наибольшее беспокойство вызывают незаметные в воде особи, и усомнился в серьезном отношении властей к проблеме. Премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли призвал не переоценивать риски, отметив, что десятилетия успешных соревнований доказывают безопасность площадки.

Эксперт по рептилиям Джон Левер изучил фотографии и предположил, что в реку заплыл самец длиной до трех метров. Специалист рекомендовал установить за животным наблюдение и при необходимости переселить его подальше от города. Появление крокодила может объясняться сезоном спаривания и недавними сильными дождями в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальными эмблемами Олимпийских игр 2032 года стали австралийские какаду.

В сентябре власти Квинсленда подтвердили безопасность реки Фицрой для проведения соревнований по гребле.

В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла страхи перед крокодилами на Олимпиаде в Австралии.