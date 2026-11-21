ЦТАК: Ким Чен Ын посетил заводы по производству школьной мебели

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с образцами продукции на строящихся фабриках учебного оборудования и дал указания по организации производства, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Производство школьного инвентаря для начальных и средних школ, а также вузов всей страны представляет собой всесторонние вложения в образование будущих поколений», – подчеркнул Ким Чен Ын. Он поручил стандартизировать изделия с учетом возраста и телосложения учащихся, учебных дисциплин и типов образовательных учреждений.

На фабрике школьной мебели глава государства осмотрел производственные помещения и выставочный зал. Он отметил необходимость обеспечивать потребности учебных заведений всей страны, поручил подготовить специалистов для монтажа оборудования, наладить поставки сырья и выпуск комплектующих.

Позже Ким Чен Ын посетил фабрику учебного оборудования, где изучил образцы приборов для школьных экспериментов. Он указал на важность развития практического обучения и обеспечения школ современным оборудованием. В поездке его сопровождали секретари ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон и Ким Сын Ду, а также советник министерства обороны Пак Чон Чхон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил строящийся горнолыжный комплекс вблизи китайской границы.

Также руководитель республики осмотрел новые стратегические беспилотники на выставке вооружений в Пхеньяне.

Глава государства побывал на автомобильном заводе в китайском городе Даньдун.