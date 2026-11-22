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Bild: ФРГ изменила план переброски войск в Литву из-за России
Бундесвер перебросит танки для участия в учениях в Литве по железной дороге вместо проезда через территорию Польши, чтобы не провоцировать Россию.
Об этом сообщил таблоид Bild.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией.
В сентябре бундесвер запретил русским немцам служить в бригаде в Литве.
В том же месяце Минобороны Германии решило принудительно отправлять военных в литовскую бригаду из-за нехватки добровольцев.