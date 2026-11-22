Захарова иронично ответила на условия Европы для визита в Москву

Захарова прокомментировала условия европейцев для визита в Москву на переговоры

Tекст: Вера Басилая

«Видимо, не с той ноги встали сегодня в Елисейском дворце. Или не с той руки поздоровались», – заявила Захарова в комментарии РИА «Новости».

Ранее газета Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец написала, что европейские представители готовы посетить Москву для переговоров при условии полноценного участия в них.

В четверг президент Владимир Путин заявил, что России необходимо понять, с какими предложениями Европа готова выступить. По его словам, Москва по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей изложить свою позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неготовности европейских стран стать полноценными участниками мирного процесса. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах европейских стран начать переговоры с Россией по Украине. В среду Захарова указала на готовность Европы вести переговоры лишь при игнорировании интересов России.