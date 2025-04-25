Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.3 комментария
Песков заявил о причастности Киева к гибели генерала Москалика
Песков назвал взрыв в Балашихе проявлением террористической активности Киева
В результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб генерал Ярослав Москалик, что, по мнению российских властей, свидетельствует о продолжающейся террористической активности Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал Вооруженных сил России Ярослав Москалик, сообщает ТАСС.
Песков заявил: «Киевский режим в очередной раз просто показывает свою сущность». Он подчеркнул, что Киев продолжает свою вовлеченность в террористическую активность на территории России.
По словам представителя Кремля, произошедшее еще раз доказывает, что, несмотря на ведущиеся мирные переговоры, Москва должна сохранять бдительность и осознавать истинную природу киевского режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, преступление могли организовать украинские спецслужбы, пытаясь помешать мирному урегулированию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что гибель Москалика произошла в результате теракта.
Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места убийства.