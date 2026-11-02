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Фетисов предрек попытки скандинавов помешать допуску России на турниры IIHF
Фетисов назвал скандинавов главной преградой для допуска России на турниры IIHF
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что скандинавские страны могут активно противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров из-за своего большого влияния в Международной федерации хоккея (IIHF).
Скандинавские страны имеют большое влияние в Международной федерации хоккея и могут активно противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров, передает РИА «Новости».
«Откуда мы знаем, что немец будет категорически за нас? В IIHF решает не один человек, сильнейшее влияние имеют скандинавы, европейцы. Посмотрим, насколько вся эта система международных спортивных отношений будет действовать в соответствии с решением CAS», – заявил Фетисов.
В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27, включая мужской чемпионат мира 2027 года в Германии. В начале октября президентом IIHF стал немец Франц Райндль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии рассмотрела возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к международным соревнованиям.
В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в IIHF за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.
Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при допуске российских команд.