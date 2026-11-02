Фетисов предрек попытки скандинавов помешать допуску России на турниры IIHF

Фетисов назвал скандинавов главной преградой для допуска России на турниры IIHF

Tекст: Дмитрий Зубарев

Скандинавские страны имеют большое влияние в Международной федерации хоккея и могут активно противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров, передает РИА «Новости».

«Откуда мы знаем, что немец будет категорически за нас? В IIHF решает не один человек, сильнейшее влияние имеют скандинавы, европейцы. Посмотрим, насколько вся эта система международных спортивных отношений будет действовать в соответствии с решением CAS», – заявил Фетисов.

В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27, включая мужской чемпионат мира 2027 года в Германии. В начале октября президентом IIHF стал немец Франц Райндль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии рассмотрела возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к международным соревнованиям.

В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в IIHF за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при допуске российских команд.