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Индекс Nikkei упал из-за страха перед регулированием ИИ после выборов в США
Японский индекс Nikkei упал на 1,42% из-за победы демократов на выборах в США
Торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США.
В конце сессии в среду индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 1,42% и составил 62 188,63 пункта, а в ходе торгов падение достигало 4%, передает ТАСС.
Местные аналитики объяснили динамику лидерством демократов на американских промежуточных выборах, так как представители этой партии выступают за ужесточение регулирования в сфере искусственного интеллекта. В результате снизились котировки акций производителей полупроводников и компаний, связанных с ИИ.
По итогам выборов кандидаты от Демократической партии получают контроль над Палатой представителей и Сенатом. Президент США Дональд Трамп выразил удивление слабыми результатами республиканцев и заявил о готовности взаимодействовать с демократами, предупредив о намерении активно использовать право вето.
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