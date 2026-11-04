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Джонсон отказался быть лидером республиканского меньшинства
Fox News: Джонсон отказался от поста лидера республиканского меньшинства
Спикер палаты представителей Майк Джонсон не намерен бороться за пост лидера республиканского меньшинства в конгрессе США после поражения партии на промежуточных выборах.
Об этом сообщил телеканал Fox News. «Спикер палаты представителей Майк Джонсон не будет бороться за пост лидера республиканского меньшинства после сокрушительного поражения партии прошлой ночью. Он только что сообщил об этом сотрудникам во время телефонного разговора», – рассказал журналист телеканала Билл Мелугин.
Отмечается, что вместо Джонсона на этот пост планирует претендовать Джим Джордан.
По прогнозу телеканала CNN, демократы получат большинство в палате представителей. Агентство Bloomberg ожидает, что Демократическая партия также возьмет контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места. На промежуточных выборах американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские СМИ спрогнозировали уверенный контроль Демократической партии над палатой представителей и сенатом по итогам выборов.
В прошлом месяце американские конгрессмены назвали Джима Джордана главным претендентом на пост лидера меньшинства в случае поражения республиканцев.
Летом спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил о противостоянии республиканцев с «марксистами, коммунистами и социалистами» на выборах.