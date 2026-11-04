По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Идейный нацист подполковник СБУ ликвидирован в Днепропетровской области
В Днепропетровской области ликвидирован подполковник СБУ Роман Руденко
Российские военные ликвидировали в Днепропетровской области последователя идей Степана Бандеры, подполковника Службы безопасности Украины Романа Руденко, сообщил источник в российских силовых структурах.
«В Днепропетровской области ликвидирован подполковник СБУ Руденко Роман Васильевич – участник АТО и идейный бандеровец», – сообщил собеседник ТАСС.
По его словам, в результате удара беспилотника «Герань» в Сумской области также был уничтожен командир роты 104-й отдельной бригады территориальной обороны лейтенант Виталий Ромась.
Кроме того, в Харьковской области ликвидирована группа бразильских наемников из 23-го отдельного штурмового полка ВСУ, среди которых Алдиерис Туан Аяла с позывным Дойдо и Алисон Габриель Морейра де Ассис Кортес с позывным Астро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Днепропетровской области ликвидировали заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ полковника Александра Илющенко.
В прошлом месяце в Сумской области ударом российского FPV-дрона уничтожили начальника инженерной службы 158-й отдельной механизированной бригады украинской армии майора Александра Степановского.
В августе на Сумском направлении ликвидировали командира первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрея Ливенко.