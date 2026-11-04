По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
В Приднестровье перезахоронили погибших в 1770 году русских солдат
В Приднестровье перезахоронили останки 12 павших в 1770 году русских солдат
Останки 12 русских солдат, погибших при осаде Бендерской крепости во время русско-турецкой войны в 1770 году, с воинскими почестями предали земле на территории некрополя в Бендерах.
В церемонии приняли участие председатель правительства Приднестровья Александр Розенберг, депутаты Верховного совета, а также члены кабинета и общественные деятели, передает ТАСС.
Председатель движения «Наследники побед» депутат парламента Игорь Буга рассказал, что захоронения были обнаружены в апреле между селами Бычок и Парканы. Экспертизы археологов и судмедэкспертов установили принадлежность останков к периоду осады Бендерской крепости русскими войсками.
На это указали характер погребения, нательные крестики и пуговицы. На останках одного из солдат нашли глубокий след от удара саблей, а у троих обнаружили свинцовые пули, характерные для мушкетов того времени. Кроме того, на картах осады крепости 1770 года недалеко от места захоронения указан полевой госпиталь.
В ходе русско-турецких войн XVIII–XIX веков русские войска трижды брали Бендерскую крепость под командованием генерала-аншефа Петра Панина и князя Григория Потемкина-Таврического. У стен цитадели воевали полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, в штурме также участвовал казацкий урядник Емельян Пугачев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в правительстве Приднестровской Молдавской Республики сообщили о проведении торжественной церемонии захоронения воинов Второй армии генерала-аншефа Петра Панина.
В прошлом месяце на воинском кладбище в Волгоградской области состоялась церемония перезахоронения останков 12 красноармейцев.