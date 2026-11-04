Россиян предупредили о новой вариации «схемы Долиной» с квартирами

Юрист Хрулев сообщил о новом варианте «схемы Долиной» на рынке вторичного жилья

Tекст: Алексей Дегтярёв

Покупателю предлагают жилье, которым продавец владеет совсем недолго, объясняя быструю перепродажу инвестиционными целями. Ранее продавец мог купить квартиру у человека, потерявшего товар при пожаре на складе маркетплейса, пояснил специалист «Газете.Ru».

«Уже после сделки первого владельца признают банкротом. Финансовый управляющий, которого суд назначает для работы с имуществом банкрота и расчетов с кредиторами, заявляет о выводе квартиры через подставного владельца. Он оспаривает первую продажу и просит суд вернуть жилье в конкурсную массу, из которой гасят долги», – заявил Хрулев.

В результате новый собственник сталкивается с требованием отдать оплаченную квартиру. На время разбирательства финансовый управляющий вправе попросить суд ограничить регистрационные действия с жильем. Хрулев отметил, что главная задача конечного покупателя – начать переговоры до подачи иска. Стороны могут согласовать сохранение квартиры у покупателя с выплатой денег в конкурсную массу либо возмещение покупателю со стороны его непосредственного продавца.

Юрист объяснил, что добросовестность конечного собственника оценивают по обстоятельствам покупки: реальной оплате, переписке, осмотру жилья, сведениям ЕГРН и отсутствию связей с прежними владельцами. Перед переговорами Хрулев советует собрать все документы, подтверждающие самостоятельный характер покупки.

Если заявление уже поступило в суд, договоренности оформляют мировым соглашением. Покупателю рекомендуется направить всем участникам письменное предложение о переговорах и приложить подтверждения оплаты квартиры, чтобы сохранить жилье или согласовать возмещение до суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские суды пересмотрели не менее десяти дел о продаже недвижимости, опираясь на решение Верховного суда по делу о квартире народной артистки России Ларисы Долиной.

На прошлой неделе следствие завершило расследование третьего уголовного дела бывшего первого заместителя председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского о мошенничестве с недвижимостью на сумму более 30 млн рублей.