Экс-зампреда общества «Динамо» обвинили в мошенничестве на 30 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Фигурантами дела также стали бизнесмен Евгений Курбанов и зять Михалевского Михаил Семенов, которого заочно арестовали и объявили в розыск, передает ТАСС со ссылкой на материалы следствия. По данным правоохранительных органов, Семенов скрылся на территории Кипра.

«Установлено, что Михалевский совместно с Семеновым, Курбановым и неустановленными участниками организованной группы, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 26 декабря 2016 года, имея корыстный умысел, направленный на приобретение права собственности на чужое имущество, принадлежащего гражданке Австрии Сюзанне Фавахири <...>, путем обмана, предоставив заведомо ложную информацию о намерении выкупить (у нее) принадлежащую ей долю в размере 19,17% в уставном капитале ООО «Андим» <...>», – говорится в документах.

По версии следствия, обвиняемые не намеревались выполнять обязательства, а действовали с целью завладения имуществом. При этом они обязались заключить договор купли-продажи доли в компании и выплатить деньги по графику платежей, предоставив в качестве залога квартиру и машино-место в центре Москвы.

Следствие полагает, что фигуранты намеренно затягивают процесс ознакомления с материалами дела в попытке избежать ответственности, так как срок следствия истекает в конце года. В Бабушкинском суде Москвы пройдет заседание по ходатайству об ограничении времени ознакомления с делом для Курбанова и его защиты.

В 2019 году Михалевский был задержан в Испании и экстрадирован в Россию по запросу Генеральной прокуратуры. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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