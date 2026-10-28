Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника

Политолог Ткаченко: России выгодны конфликты в стане спонсоров Украины

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Европейские лидеры постепенно утверждаются в понимании того, что конфликт с Россией проигран. Более того, они начинают осознавать, что побежденной стороной является не только Украина, но и вся Европа», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Спикер указал: ситуация заставляет политиков, находившихся в авангарде помощи Украине, стремиться переложить на других ответственность за будущее поражение. «Власти ряда стран Европы пытаются сделать так, чтобы проигравшим считали любое другое государство, но не их. Происходящее вносит сумятицу в так называемый европейский стан, который они сами еще недавно пытались представить монолитом», – продолжил аналитик.

Собеседник спрогнозировал, что большинство европейских лидеров, истеблишмента и общественности единогласно назовут виновными в провале руководство Евросоюза, а также персонально председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас.

«При этом в Европе есть и другие кандидаты на роль виноватого. Прежде всего – Германия. Что касается Финляндии, то до 2022 года она не очень охотно шла на обострения с Россией. Теперь Хельсинки боится подведения итогов конфликта, что заставляет финского лидера Александра Стубба идти на диалог с Москвой», – детализировал политолог.

Кроме того, добавил спикер, у Европы заканчиваются средства на содержание Украины, что также вынуждает лидеров стран ЕС следовать по пути сворачивания конфликта. «Экономическая ситуация и политический раскол в Европе, внутренние конфликты в стане спонсоров ВСУ выгодны России – они ослабляют противника», – подчеркнул Ткаченко.

Аналитик также пока скептически оценивает попытки европейских политиков прийти к единому мнению относительно переговорного процесса по Украине. «Главный вопрос состоит в том, кто будет формировать консолидированную позицию. Если полномочия будут делегированы Еврокомиссии, то это приведет Европу в очередной тупик. Небольшие шансы на успех могут появиться, если процесс будет инициирован со стороны отдельных акторов, например – Средиземноморских стран», – пояснил собеседник.

По его словам, лакмусовой бумажкой изменения европейской позиции по диалогу с Россией станет запуск дискурса в Европе о снятии санкций и размораживании активов. «Москва вряд ли начнет полноценное общение с Брюсселем по содержанию двусторонних отношений на фоне действующих рестрикций», – резюмировал Ткаченко.

Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвали раскол среди лидеров европейских стран. Политики подверглись критике за действия без общего консенсуса.

«Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, который, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения главы Белого дома Дональда Трампа, отмечается в статье.

Премьер Дании Метте Фредериксен также подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за недовольства общением европейских политиков с Путиным. Обозреватели Aftenposten указали, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

«Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

Накануне Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя. При этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

Тема отношений с Европой была затронута и в ходе выступления Путина на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в начале октября, сообщает Кремль. «У нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом либо с конкретными европейскими странами», – отметил тогда российский лидер.

«Некоторые политики говорят: нет, нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами, нужно всем вместе; нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией. Это диктат больше, чем во времена Советского Союза, я уже об этом говорил. Но там хоть было единое государство, и союзные республики были частью единого, на самом деле строго централизованного государства. В Евросоюзе вроде такого нет в теории, а на практике есть. Кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Нам никто не запрещает, мы готовы», – добавил он.

Также Путин прокомментировал предложение модератора дискуссии внести раскол в мнимое единство европейских стран: «Да не надо, они сами развалятся», – пояснил президент.