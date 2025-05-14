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Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации
Европейский суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинах
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.
Европейский суд юстиции признал доводы истца обоснованными в деле о сокрытии главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переписки, связанной с закупкой вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, передает ТАСС.
Речь идет о решении суда по иску, связанному с непредоставлением информации о контрактных переговорах между Еврокомиссией и фармацевтической компанией Pfizer. В постановлении отмечается, что фон дер Ляйен отказалась публиковать переписку, в том числе СМС-сообщения, содержащие согласование условий многомиллиардных контрактов.
Обвинения выдвинула газета The New York Times, которая в 2023 году сообщила о необоснованном отказе главы Еврокомиссии раскрывать детали переговоров. По данным издания, через эти контакты обсуждались контракты на сумму более 30 млрд евро на поставку вакцин для стран Евросоюза.
СМИ писали, что попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен ранее не раскрыла переписку с главой Pfizer, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.
Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.