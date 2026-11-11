Лондон отказался подчинять свой финансовый сектор правилам Евросоюза

Bloomberg: Правительство Британии отвергло финансовые стандарты Евросоюза

Tекст: Дарья Григоренко

Британские власти намерены сохранить независимость лондонского Сити и не хотят применять механизм, при котором страна вынуждена автоматически следовать европейским нормативным актам, пишет Bloomberg.

Лейбористское правительство ведет переговоры об укреплении связей с Брюсселем в сельском хозяйстве и энергетике. Однако переговорщики назвали распространение этих требований на финансовые услуги красной линией, которую страна пересекать не готова.

Представители отрасли поддерживают отказ от европейских норм. В организациях The CityUK и UK Finance подчеркнули, что банковскому сектору необходима гибкость для оперативного реагирования на рыночные риски. После выхода из блока британские компании добились отмены ограничений на выплату бонусов и не желают вновь подчиняться чужим приоритетам.

Директор аналитического центра UK in a Changing Europe Ананд Менон отметил, что отказ от правил исключает для Великобритании так называемый норвежский вариант сотрудничества с единым рынком. Аналитик предположил, что Бернем рассматривает индивидуальное соглашение по швейцарскому образцу или полное возвращение в состав Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил возвращение страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

В сентябре глава правительства заявил о возможности возвращения страны в европейский блок.

Летом британский кабинет министров категорически исключил перспективу присоединения Соединенного Королевства к единому рынку и таможенному союзу.