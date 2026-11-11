Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.4 комментария
Лондон отказался подчинять свой финансовый сектор правилам Евросоюза
Bloomberg: Правительство Британии отвергло финансовые стандарты Евросоюза
Кабинет министров премьера Великобритании Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза, сообщили СМИ.
Британские власти намерены сохранить независимость лондонского Сити и не хотят применять механизм, при котором страна вынуждена автоматически следовать европейским нормативным актам, пишет Bloomberg.
Лейбористское правительство ведет переговоры об укреплении связей с Брюсселем в сельском хозяйстве и энергетике. Однако переговорщики назвали распространение этих требований на финансовые услуги красной линией, которую страна пересекать не готова.
Представители отрасли поддерживают отказ от европейских норм. В организациях The CityUK и UK Finance подчеркнули, что банковскому сектору необходима гибкость для оперативного реагирования на рыночные риски. После выхода из блока британские компании добились отмены ограничений на выплату бонусов и не желают вновь подчиняться чужим приоритетам.
Директор аналитического центра UK in a Changing Europe Ананд Менон отметил, что отказ от правил исключает для Великобритании так называемый норвежский вариант сотрудничества с единым рынком. Аналитик предположил, что Бернем рассматривает индивидуальное соглашение по швейцарскому образцу или полное возвращение в состав Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил возвращение страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.
В сентябре глава правительства заявил о возможности возвращения страны в европейский блок.
Летом британский кабинет министров категорически исключил перспективу присоединения Соединенного Королевства к единому рынку и таможенному союзу.