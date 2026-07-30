Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Лондон исключил возвращение в единый рынок и таможенный союз ЕС
FT: Британия отказалась возвращаться в экономические структуры Евросоюза
Кабинет министров Соединенного Королевства останется верен предвыборной программе лейбористов, категорически исключив возможность возвращения страны в торговые объединения единой Европы, пишет Financial Times.
Британское правительство не намерено пересматривать политическую программу Лейбористской партии 2024 года, исключающую возвращение страны в экономические структуры Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра по делам бизнеса и торговли Джонатана Рейнольдса, передает РИА «Новости».
«Рейнольдс заявил, что позиция лейбористов в предвыборной программе 2024 года, исключающая возвращение к единому рынку, таможенному союзу или свободе передвижения, абсолютно верна», – отмечает издание.
По мнению министра, сторонники восстановления связей с ЕС игнорируют выгоды от будущих торговых соглашений по продовольствию и товарам, а также не учитывают европейские ограничения на углеродные выбросы. Рейнольдс подчеркнул нецелесообразность участия в таможенном союзе с блоком, членом которого Британия не является, особенно в условиях возможных американских пошлин. Напомним, страна официально покинула Европейский союз в конце января 2020 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британское правительство предложило Евросоюзу создать единый рынок товаров.
Бывший премьер-министр Кир Стармер многократно обещал сохранить страну вне европейского таможенного союза.
Ранее Брюссель заблокировал попытки Лондона вступить в Панъевропейско-Средиземноморскую торговую конвенцию.