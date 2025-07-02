ЕС заблокировал попытки Британии вступить в торговую конвенцию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз блокирует попытки Великобритании вступить в Панъевропейско-Средиземноморскую конвенцию (PEM), сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Это соглашение регулирует тарифы в рамках свободной торговли между ЕС и двумя десятками стран Африки и Ближнего Востока.

По словам представителей Евросоюза и Британии, Брюссель препятствует усилиям Лондона снизить проблемы с поставками для британских экспортеров после Brexit. Чиновники ЕС считают, что вступление Британии создало бы риски импорта продукции в ЕС по заниженным тарифам, что не отвечает интересам сообщества.

Эксперты отмечают, что для участия в PEM Лондон должен изменить условия текущего соглашения о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом. Представитель консалтинговой компании Flint Global Сэм Лоу заявил: «Отсутствие положений конвенции в двустороннем соглашении фактически предоставляет ЕС полномочия блокировать устремления британского правительства».

Такое решение отражает сохраняющиеся противоречия между ЕС и Британией, несмотря на недавние заявления о «перезагрузке отношений». В мае стороны объявили о соглашении по расширению партнерства, включающем оборонное сотрудничество и сделку по рыболовству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии согласились продлить доступ рыболовецких судов Евросоюза к своим водам на 12 лет. Военный пакт Британии и Евросоюза ранее оказался связан с условиями по доступу к рыбным ресурсам.