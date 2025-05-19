FT сообщил о продлении доступа ЕС к водам Британии на 12 лет

Лондон предоставил разрешение судам ЕС рыбачить у британских берегов

Tекст: Мария Иванова

Британия согласилась открыть доступ европейским рыболовным судам к своим водам еще на 12 лет, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Эта договоренность стала частью переговоров по перезагрузке отношений между Британией и Евросоюзом. Ожидается, что пакет соглашений, включающий договор о сотрудничестве в сфере безопасности, будет подписан на саммите в Лондоне, передает РИА «Новости».

Как уточняется в публикации, британский премьер Кир Стармер в обмен добился заключения ветеринарного соглашения, которое должно устранить ключевые препятствия для экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции из Британии на рынок Евросоюза. Это решение должно облегчить торговлю и снизить издержки для производителей.

В понедельник, по информации газеты, послы 27 стран Евросоюза согласовывали детали пакета документов, а европейские лидеры направились в Лондон для официального утверждения договоренностей. Однако министр по делам бизнеса и торговли Британии Джонатан Рейнольдс в эфире Sky News подчеркнул, что сделка пока не подтверждена официально, а стороны продолжают работу над финальным текстом соглашения.

Лейбористское правительство, пришедшее к власти в июле 2024 года, ранее озвучивало курс на перезагрузку сотрудничества с Евросоюзом, настаивая на заключении пакта безопасности, развитии оборонных связей и упрощении торговли. В планах также обсуждение взаимного признания профессиональных квалификаций и создание более благоприятных условий для экспортеров услуг. При этом возвращения Британии на единый европейский рынок не предполагается.

Ранее сообщалось, что Евросоюз настаивает на уступках Британии по вопросам рыболовства перед подписанием оборонного пакта.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, военный союз Британии и Евросоюза угодил в «рыбную» зависимость.