Военный союз Британии и Евросоюза угодил в «рыбную» зависимость

Tекст: Андрей Резчиков

По данным издания Politico, Евросоюз настаивает на уступках Британии по рыболовству перед подписанием совместного оборонного пакта. Речь идет о доступе европейских рыболовных флотов в британские воды. Как заявила шведский министр по делам ЕС Джессика Розенкранц, странам ЕС и Британии необходим быстрый прогресс в этом вопросе на фоне усиления напряженности вокруг Украины.

Результаты переговоров планируется представить на саммите 19 мая. В британском правительстве надеялись, что план премьер-министра Кира Стармера по «перезагрузке» отношений с ЕС быстро приведет к успеху в области безопасности и обороны, но переговоры замедлились из-за рыболовства и других вопросов. В Брюсселе подчеркивают, что Франция особенно заинтересована в получении более выгодных условий для своих рыбаков в обмен на улучшение отношений с Британией.

Суть разногласий заключается в правах на вылов песчанки в Северном море. В Евросоюзе считают, что подобный запрет сводит на нет право ЕС на полный доступ к этим водам. Сейчас это дело рассматривается в Постоянной палате третейского суда в Гааге. По мнению наблюдателей, этот процесс может быть предвестником других потенциальных судебных разбирательств между Лондоном и Брюсселем.

В прошлом году Лондон запретил весь коммерческий промысел песчанок, утверждая, что эта рыба является «неотъемлемой частью морской экосистемы Северного моря». По словам британских юристов, от песчанки зависят другие уязвимые виды, такие как атлантический тупик, тюлени, морские свиньи, треска и пикша.

Брюссель обвиняет Лондон в невыполнении обязательств, принятых в рамках Соглашения о торговле и сотрудничестве, которое предоставило ЕС доступ к британским водам на несколько лет в течение переходного периода после Брекзита в 2020 году.

На этом фоне подписание оборонного пакта позволило бы Британии участвовать в программе ЕС по кредитованию на сумму 150 млрд евро для перевооружения. Но без официального соглашения об обороне с Брюсселем Лондон будет исключен из сделки, которая позволила бы странам ЕС использовать финансирование для покупки оружия и оборудования британского производства.

Как пишет Bloomberg, британские чиновники давно настаивают на том, чтобы соглашение о безопасности обсуждалось отдельно. Это помогло бы избежать его задержки из-за более спорных вопросов, включая проблематику рыболовства.

Если же Стармеру не удастся заключить соглашение в мае, то это будет ударом по его планам восстановить отношения Британии с ее ближайшим торговым партнером – Францией, с которой предпринимаются совместные попытки сформировать единую европейскую позицию по Украине.

Неудачи во внешней политике накладываются на непростую ситуацию внутри страны. Согласно соцопросам, подавляющее большинство избирателей-лейбористов считают, что расходы на социальное обеспечение важнее, чем увеличение оборонного бюджета до 2,5% ВВП. Об этом сообщает Financial Times. Кроме того, ухудшается отношение британцев к США, что означает перемену взглядов относительно трансатлантического альянса.

В экспертной среде отмечают, что спор по рыболовству имеет богатую историю и решить проблему быстро не получится.

«В значительной степени эти противоречия преодолеть не удастся. Каждая из сторон, возможно, пойдет лишь на какие-то уступки», – полагает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Эксперт пояснил, что Британия и Евросоюз будут «всегда выяснять между собой экономические интересы, которые сильно разнятся»: «Противоречия по торговым вопросам не прекратятся. Собственно, поэтому Британия вышла из ЕС. Но это не означает, что стороны не будут находить общий язык там, где им выгодно, например, заключать соглашения против России».

«Тема уступок по рыболовству тянется не одно десятилетие – и конца этим спорам не видно. Если бы этот вопрос можно было решить тем или иным образом, то это давно произошло бы», – добавляет Андрей Куликов, руководитель исследовательской компании EuropeInsight.

Кроме того, до конца неясно, насколько тесно тема рыболовства увязана с соглашением об обороне и безопасности. «Никакой конкретики на этот счет не поступало, нет понятной повестки, чтобы два этих вопроса были конкретно увязаны. Я вижу здесь элемент преувеличения и нагнетания страстей с целью повлиять на позицию Британии», – рассуждает эксперт.

По его словам, подписание оборонного пакта представляет интерес для обеих сторон, но до сих пор непонятно, «что о нем думают правительства Франции и Британии».

«Если Евросоюз видит для себя экзистенциональную опасность, то я не думаю, что тема рыболовства будет для него тем камнем преткновения, о который разобьются все его грандиозные планы, оцениваемые в 150 млрд евро. В конце концов они отложат решение конкретно этого вопроса, чтобы не портить сотрудничество в более принципиальных вещах», – полагает спикер.

При этом Стармер за время нахождения у власти показал свою неэффективность, потерял «почти 20% рейтинга» и продолжает упорствовать во внешней политике, считает Брутер. По мнению спикера,

решить финансово-экономические проблемы британскому премьеру, как и его предшественникам, не удастся.

«У британской экономики нет никаких достижений, но и сокрушительных провалов, как у германской, не будет. Однако избиратели все равно недовольны, потому что им приходится урезать собственные бюджеты. Британцы привели Стармера к власти, чтобы он отчасти решил их проблемы, но он не знает, как это сделать, и занимается тем, что разными способами «наезжает» на Россию», – пояснил Брутер.

По мнению Куликова, согласно другим соцопросам, число сторонников более миролюбивого курса растет, но поддержка Украины по-прежнему остается стабильной, многие британцы готовы даже пожертвовать некоторыми социальными благами, в том числе в сфере здравоохранения и образования, ради увеличения оборонного бюджета.

«В британском обществе сохраняется значительная доля тех, кто поддерживает воинственный курс правительства Стармера и считает, что оборона и безопасность, дальнейшая милитаризация, военное соглашение с ЕС и идея о глобальном противостоянии – гораздо важнее, чем социальные вопросы», – отметил политолог.