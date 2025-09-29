Британского политика Гэллоуэй и его супругу спрашивали про отношение к Лаврову

Tекст: Дарья Григоренко

Гэллоуэй сообщил, что его и супругу задержали в лондонском аэропорту на девять часов по возвращении из Москвы. Он рассказал в своем ток-шоу на YouTube, что их допрос проводили сотрудники контртеррористического подразделения полиции, причем супругу политика подробно расспрашивали о причинах восхищения Лавровым, передает ТАСС.

По словам Гэллоуэя, они с женой были задержаны на основании закона о противодействии терроризму и безопасности границ, однако представители полиции не смогли объяснить, в чем именно их подозревают. «Не было сделано ни малейшего усилия привести причины нашего задержания вооруженными полицейскими на глазах у всех в английском аэропорту», – заявил политик, уточнив, что его допрашивали около четырех часов, а супругу – пять часов.

Гэллоуэй отметил, что вопросы полиции касались не только отношений к Лаврову, но и взгляда супруги на конфликт в Газе, ее маникюра в цветах палестинского флага и отношения к Китаю. Политик задался вопросом, какое отношение его взгляды на Си Цзиньпина или Лаврова могут иметь к терроризму, и сам же ответил: «Вы знаете ответ – совершенно никакого».

По мнению Гэллоуэя, главной целью задержания была конфискация личных телефонов и ноутбуков для получения доступа к их коммуникациям. После допроса супругов отпустили без предъявления обвинений.

В субботу британский политик Джордж Гэллоуэй вместе с супругой был задержан в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что конфликт на Украине не завершится, пока Россия не обеспечит безопасность Донбасса.