The Telegraph: Британский политик Гэллоуэй задержан в Лондоне после визита в Москву

Tекст: Вера Басилая

Британский политик Джордж Гэллоуэй вместе с супругой был задержан в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы, передает ТАСС. Пара прилетела рейсом через Абу-Даби в аэропорт Гатвик. Задержание проводили сотрудники контртеррористического подразделения на основании третьего раздела Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года.

В полиции подтвердили проведение досмотра, уточнив, что мужчина около 70 лет и женщина около 40 лет были отпущены без предъявления обвинений. Деталей относительно причин задержания или содержания допроса не раскрывалось.

Рабочая партия Великобритании заявила, что рассматривает происшествие как «политически мотивированное запугивание». The Daily Telegraph не сообщает, с какой целью Гэллоуэй посещал Россию.

Гэллоуэй был депутатом британского парламента с 1987 по 2010 год, с 2012 по 2015 год, а также в 2024 году. В 2003 году он выступил против вторжения США в Ирак и был исключен из Лейбористской партии, после чего основал Respect, а затем возглавил Рабочую партию Великобритании.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что конфликт на Украине не завершится, пока Россия не обеспечит безопасность Донбасса.