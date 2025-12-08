Путин продлил оплату газа иностранцами в рублях не только в Газпромбанке

Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.11 комментариев
Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.11 комментариев
Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.3 комментария
Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.2 комментария
Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»
Окружной суд Амстердама арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» компании South Stream Transport B.V., принадлежащей Газпрому, по иску «ДТЭК Крымэнерго», передает ТАСС.
В материалах суда указано, что в 2015 году после воссоединения Крыма с Россией активы «ДТЭК Крымэнерго» были национализированы, а украинская сторона инициировала международный арбитраж, ссылаясь на договор о взаимной защите инвестиций.
Трибунал в Гааге 1 ноября 2023 года постановил взыскать с России 207,8 млн долларов компенсации в пользу «ДТЭК Крымэнерго» и начислить проценты до момента выплаты. В ответ власти России оспорили юрисдикцию арбитража и обратились в Высокий суд Лондона с просьбой отменить или приостановить исполнение решения.
В июле 2025 года суд выдал исполнительный лист на арест всех денежных средств и активов South Stream Transport B.V. в ABN Amro Bank N.V. по заявлению «ДТЭК Крымэнерго». Оператор «Турецкого потока» пытался добиться добровольного снятия ареста, а затем потребовал в суде Амстердама отменить ограничения или обязать украинскую компанию сделать это под страхом штрафа, но суд в прошении отказал и постановил дополнительно выплатить 1999 евро судебных издержек.
South Stream Transport B.V. занимается транспортировкой природного газа из России через Черное море в Турцию и европейские страны, компания зарегистрирована в Нидерландах.
Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче полного пакета акций «Крымэнерго», находившегося в федеральной собственности, Республике Крым.
Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».
По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.
МИД: Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Смерть Мацегоры наступила 6 декабря 2025 года, сообщается на сайте ведомства.
«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Иванович Мацегора», – говорится в сообщении.
В августе умер бывший посол России в Италии и Британии Анатолий Адамишин.
Эксперт Кнутов: Освобождение Новоданиловки и продолжающиеся бои в Гуляйполе – подготовка к решающим сражениям за Запорожье
«ВСУ во время подготовки к «контрнаступу» сумели создать мощные укрепления на Запорожском направлении. Однако российские войска, используя тактику «просачивания», берут один населенный пункт за другим», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.
Он напомнил, что ВС России зашли в Гуляйполе с северо-востока и ведут бои в городе. «Армия также наступает на Орехов с юга на север», – добавил собеседник, подчеркнув важность взятия Новоданиловки, которая находится в нескольких километрах к юго-западу от Малой Токмачки и в одном километре к юго-востоку от Орехова.
«Когда под контроль ВС России перейдет Гуляйполе, у нас появится возможность зайти в Орехов с тыла. Таким образом, бои, которые сейчас разворачиваются, – это подготовка к решающим сражениям за Запорожье», – подчеркнул эксперт.
По его словам, после освобождения Орехова и Гуляйполя на пути к облцентру практически не останется значимых населенных пунктов. «Выход на Запорожье – ключевая задача, стоящая перед нашими Вооруженными силами на этом направлении», – считает спикер. Важным козырем наступательных операций армии России Кнутов назвал слаженность разных родов войск.
Противник же допустил серию ошибок. «Когда мы окружили Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию, главком ВСУ Александр Сырский ничего лучше не придумал, как снять войска с Запорожской, Сумской и Харьковской областей. Мы воспользовались ситуацией: в результате российские военные освободили Купянск и Волчанск, а также нанесли удар в Запорожской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Новоданиловку. Ошибки украинского командования мы обернули в свою пользу», – заключил Кнутов.
Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Также российские силы ударили по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки и Никольского Херсонской области.
«Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего», – указывается в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным авторов отраслевого Telegram-канала «Рыбарь», «российские войска проводят атаки в окрестностях Степногорска, Малой Токмачки и Приморского с целью проломить линию оборонительных рубежей, выстроенных ВСУ вдоль Орехова». По их сведениям, российские силы «пытаются толкать фронт» под Ореховом. «Длительное время на этом участке продвинуться вперед не удавалось. Однако на фоне общих успехов на остальных направлениях с осторожным оптимизмом можно предполагать дальнейшие успехи по обходу Ореховского укрепрайона», – считают аналитики.
Освобождение Новоданиловки создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, пишет, в свою очередь, военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. «Группировка «Днепр», не дожидаясь, пока «Восток» возьмет Гуляйполе, расширяет зону контроля на подступах к райцентру. Стоит ожидать давления на Орехов и с запада – со стороны Малых Щербаков, освобожденных в марте. Орехов – главный укрепрайон линии обороны ВСУ на Запорожье. После падения этого рубежа откроется дорога на облцентр – город Запорожье», – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России.
«C 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. Прошу наши компании активно использовать эти возможности», – заявил Путин, сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что корпоративно-демографический стандарт позволяет усилить участие бизнеса в решении демографических задач. Он призвал компании пользоваться предоставленными возможностями и ориентироваться на принципы социальной ответственности.
Глава государства также поручил подготовить комплексные решения для преодоления негативных демографических тенденций. Путин сообщил, что выполнение демографических задач становится ключевым направлением политики правительства и регионов на 2026 год, особенно в части реализации национальных проектов.
Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.
Как написал Сидякин в своем Telegram-канале, инцидент произошел в марте прошлого года. Двое мигрантов напали на 48-летнего мужчину, угрожали ему ножом и избили. В итоге потерпевший упал, а нападавшие скрылись. Эксперты констатировали смерть мужчины от инфаркта миокарда, после чего квалификация дела была изменена с убийства на статью о хулиганстве. В тот же день один из фигурантов, находясь в состоянии опьянения, напал на 53-летнего прохожего возле Московского вокзала. Следствие также установило, что двумя днями ранее этот же подросток избил сверстника на детской площадке на Ленинском проспекте.
Суд признал обоих виновными по статье о хулиганстве. Одному назначили три с половиной года воспитательной колонии, второму – три года лишения свободы условно.
Сидякин отметил, что изложенные обстоятельства вызывают серьезные вопросы относительно полноты, объективности и законности проведенного расследования и вынесенного судебного решения. Он попросил генпрокурора Александа Гуцана провести проверку и отметил, что уже наблюдается положительная динамика: приговор изучит суд апелляционной инстанции с участием представителя прокуратуры Санкт-Петербурга, также будут обеспечены необходимые меры для квалифицированного участия прокурора в разбирательстве. Также подвергнется оценке законность получения фигурантами гражданства и соблюдение ими миграционного законодательства.
Депутат подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и будет сообщать о дальнейшем ходе дела.
В августе девочку из семьи мигрантов заподозрили в убийстве брата в Татарстане. На прошлой неделе в Уфе осудили двух мигрантов за похищение и истязание детей.
«Изменений ни в графике, ни в ценовом формате (выступлений на закрытых мероприятиях) ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не было, нет и не будет. Мы не снижали, но и не повышали цены», – сказал Пудовкин News.ru.
Он опроверг появившиеся в Сети сообщения о повышении или снижении расценок на концерты Долиной. При этом директор отказался назвать точную сумму гонорара, однако подчеркнул, что суммы в 4,5–5 млн рублей певица не получала ни на одном корпоративе. Такие суммы, добавил Пудовкин, публикуют лишь посредники из концертных агентств.
Пудовкин также рассказал, что певица сталкивается с угрозами после скандала вокруг ее жилья. По его словам, ситуация вышла за рамки разумной критики. По словам директора, на Долину посыпались проклятия, насмешки, прямые угрозы. Он признал право аудитории на недовольство, но осудил переход на личности и издевательства. Пудовкин также сообщил, что скандал подорвал здоровье артистки, вызвав серьезный стресс
Ранее Адвокат покупательницы квартиры артистки Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что певица извинились перед ее клиенткой только в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.
Лурье решила не отзывать жалобу, несмотря на заявления Долиной о возврате денег.
Президент России Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости взвешенного подхода к регулированию экономики, говорится в Telegram-канале Кремля.
Он подчеркнул: «Здесь важно действовать грамотно. Не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели, компании, которые порядочно, добросовестно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России разработали масштабный документ, который должен задать направление экономического роста страны до 2030 года.
Путин выразил надежду, что увеличение ставки НДС с 20% до 22% станет временной мерой, передает ТАСС. Он обсудил этот вопрос на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, отметив, что этот шаг был одобрен Центробанком и Минфином.
«Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам, (и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно), решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временно, надеюсь, но повышение», – подчеркнул президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года основной ставки НДС на уровне 22%.
Ранее глава государства утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года до 15 млн рублей и с 2028 года до 10 млн рублей.
Путин также подписал закон об освобождении от НДС вкладов в банках в драгоценных металлах.
«Скоро президент Российской Федерации Владимир Путин подведет итоги 2025 года. Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира», – заявили телеведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале журналиста ВГТРК.
В прошлом году представители зарубежных средств массовой информации, в том числе западных, также приглашались в Москву для участия в мероприятии. Большинство из них были аккредитованы в России на постоянной основе, отдельные представители иностранных СМИ специально прилетали в российскую столицу для участия в «Итогах года с Владимиром Путиным».
Имя модератора пресс-конференции традиционно остается неизвестным до самого начала. Обычно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрывает имена ведущих накануне мероприятия.
Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тысяч.
Юридические риски при проживании не по месту регистрации серьезны, сказал Гибудуллин в беседе с телеканалом 360. По его словам, по административному кодексу, если гражданин проживает на новом месте более 90 дней без регистрации или более семи дней без прописки после переезда, ему грозит штраф от двух до пять тыс. рублей в зависимости от региона.
Собственники и наниматели жилья также могут заплатить штраф от двух до пяти тыс. рублей, а для юридических лиц санкции достигают 800 тыс. рублей. По словам Гибудуллина, при фиктивной регистрации человек рискует получить штраф до 500 тыс. рублей или лишиться свободы на срок до пяти лет согласно УК РФ.
«К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении», – заявил адвокат.
Также среди последствий называются ограничения при получении медицинских или образовательных услуг, запрет на оформление пособий, сертификатов и различных льгот. Юрист советует гражданам регистрироваться по фактическому месту жительства своевременно.
Ранее в России предложили выдавать таксистам разрешения на перевозку пассажиров вне зависимости от места постоянной регистрации, чтобы они могли работать в различных регионах России.
«Остановитесь здесь и заберите то, что вы захватили, иначе ситуация обострится», – процитировал он содержание сообщения, передает РБК. Аш-Шараа отметил, что из текста письма он сделал вывод о крахе режима Башара Асада. Глава МИД Асад аш-Шейбани добавил, что в этот период сирийская оппозиция начала контакты с Москвой для обсуждения будущего возможного партнерства.
После того как 7 декабря 2024 года повстанцы заняли Хомс, они приступили к наступлению на Дамаск. Аш-Шараа сообщил, что приказ атаковать столицу был отдан в 01.30 и что вход в город состоялся на рассвете 8 декабря.
Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД перечислил ошибки Башара Асада.
Президент России Владимир Путин признал, что существующих в стране мер поддержки демографической области пока недостаточно, говорится на сайте Кремля. На совете по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства заявил: «Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно».
Он отметил, что негативная тенденция в этой сфере сохраняется, а рождаемость продолжает снижаться. По словам Путина, на ситуацию влияют как общемировые тренды, так и повторяющиеся демографические волны в истории страны.
Глава государства подчеркнул, что негативная динамика связана в том числе с последствиями демографических волн середины и конца XX века.
Он указал, что влияние на демографию оказывают также внешние вызовы.
Путин напомнил о важности долгосрочной задачи – сбережения и преумножения народа России. Он подчеркнул, что несмотря на сложную обстановку и объективные трудности, необходимо сохранять ориентацию на рост рождаемости, поддержку семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поручил правительству унифицировать критерии поддержки многодетных семей с учетом различий по месту прописки родителей.
По его словам, регионы уже реализуют различные меры для повышения рождаемости, и необходимо выбрать наиболее эффективные из них, чтобы масштабировать на всю страну, сообщается на сайте Кремля.
«Считаю нужным проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах, выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать, в том числе на общенациональном уровне. На этой основе прошу правительства и коллег в субъектах федерации актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Прошу правительства подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что это ключевая задача как для реализации национальных проектов, так и для всей государственной политики.
Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.
Путин назвал укрепление обороноспособности приоритетом ОДКБ
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета парламентской ассамблеи ОДКБ обозначил ключевые задачи для организации, передает РИА «Новости». «Мы видим приоритеты – это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия», – заявил Путин.
Путин отметил важность единства и координации усилий стран-участниц ОДКБ для эффективного противостояния вызовам безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ.