Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Правительство подготовило стратегию структурных изменений экономики до 2030 года
Российские власти разработали масштабный документ, который должен задать направление экономического роста страны до 2030 года.
План структурных изменений экономики был подготовлен кабмином по поручению президента. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.
По словам Мишустина, новый документ нацелен на обеспечение траектории роста, необходимого для достижения национальных целей и преодоления всех текущих вызовов.
«План структурных изменений в экономике до 2030 года. Правительство подготовило его по поручению президента. Документ призван обеспечить траекторию роста, необходимую для достижения национальных целей и учитывать все текущие вызовы, которые нам предстоит преодолеть», – сообщил Мишустин
По его словам, Кабмин намерен реализовать комплекс структурных мер, чтобы адаптировать экономику страны к меняющимся условиям и поддержать устойчивое развитие до конца десятилетия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил существенное развитие сотрудничества России и Белоруссии в торгово-экономической сфере.
IT-отрасль в России уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей экономики по темпам роста вклада в ВВП.
По национальной стратегии развития технологий искусственного интеллекта совокупный вклад этой отрасли в ВВП к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей.