    25 ноября 2025, 08:50 • Экономика

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд
    @ Zuma Exclusive/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику?

    IT-отрасль за последние пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Об этом заявили в Минцифры. По данным ведомства, с 2019 года по доле в ВВП отрасль в этом году должна вырасти в два раза. Ее вклад в российский ВВП в 2025 году оценивается в 2,5%. В прошлом году этот показатель составлял 2,43%, а объем реализации собственных IT-решений вырос более чем на 45% и превысил 4,5 триллиона рублей.

    За пять лет удвоилось также количество сотрудников в отрасли, превысив один миллион человек на 2025 года.

    Однако оценки вклада отрасли в ВВП страны расходятся. Если в Минцифры это 2,5%, то вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил недавно, что российские IT-компании вносят вклад в ВВП страны порядка 6%.

    Откуда взялась такая разница в оценке вклада IT-отрасли в ВВП страны? «Минцифры оценивает вклад ИТ-отрасли в ВВП, разделив общую выручку компаний с профильным кодом ОКВЭД, и составляющую 4,5 трлн рублей на ВВП России. Это консервативный подход к оценке вклада ИТ-индустрии. Тогда как ИТ-продукция создается также в компаниях, которые зарегистрированы и в других отраслях - в ТЭК, банках, ритейле, транспортной отрасли, машиностроении и т.п», - объясняет Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко использует подсчеты добавленной стоимости ИТ-продукции, созданной всеми компаниями, в том числе и с другими кодами ОКВЭД, добавляет эксперт.

    Споры о том, как корректно определить ИТ-отрасль и оценить ее размер, пока продолжаются, поскольку каждый подход имеет свои плюсы и минусы,

    говорит Делицын.

    Как объясняет сам вице-премьер Григоренко: «Ранее не существовало достоверной и единой модели оценки отрасли, которая бы показывала реальную картину и динамику. Мы представили подход, основанный на ведомственных данных по аккредитованным ИТ-компаниям. Он верифицирован бизнесом и профильными институтами. Так, вклад ИТ-отрасли в ВВП России по валовой добавленной стоимости составил 6%. Это кратно больше ранее представленных оценок, потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным кодом ОКВЭД».

    Конечно, IT-отрасль пока занимает не главную роль в структуре экономики, но явно стремится к этому. Основную долю от общей добавочной стоимости занимает обрабатывающая промышленность - 14,1%. На втором месте по величине идет оптовая и розничная торговля с долей в 13,3%. На третьем месте операции с недвижимостью с долей в 11,7%. Четвертое место у добычи полезных ископаемых - 10,2%. В топ-5 входит госуправление и соцобеспечение (9,7%), отмечает Делицын. Таковы данные Росстата по итогам первого полугодия 2025 года.

    Однако почти каждая из этих отраслей, по сути, вносит свой вклад в развитие IT-отрасли, а растет двузначными цифрами от года к году. Рост выручки у IT-компаний в 2025 году, по ожиданиям Григоренко, будет порядка 20% по сравнению с прошлым годом.

    Почему именно IT-отрасль лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП?

    «Главной причиной является глобальная технологическая волна проникновения информационных технологий в экономику, которая пока не утихает с годами. Сейчас очевидным драйвером роста отрасли является искусственный интеллект. Кроме того, в нашей стране важную роль играет курс на замещение импорта, который позволяет российским ИТ-компаниям расти и увеличивать вклад в ВВП страны», - говорит Делицын.

    Крайне важна, конечно, поддержка государства. Во-первых, для IT-бизнеса действуют пониженные страховые взносы. Их действует будет продлено и на 2026 год. Во-вторых, разработчики программного обеспечения освобождены от уплаты НДС. Это очень серьезная мера поддержки. В-третьих, для IT-компаний действует сниженная ставка по налогу на прибыль.

    Эти налоговые послабления являются важным стимулом для роста новой отрасли более быстрыми темпами, чем традиционные столпы экономики.

    «На каждый рубль, вложенных государством средств в виде мер поддержки (в ИТ-отрасль), государство получает два рубля»,

    – говорит Григоренко.

    Учитывая сохранение господдержки, отрасль обещает продолжить расти и дальше быстрыми темпами. «Отрасль сфокусируется на автоматизации бизнес-операций, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Интерес к этому направлению сейчас открыто проявляют и банки, и телекомы, и ритейл, и промышленность. Поэтому вклад ИТ в ВВП продолжит расти, в том числе и за счет продукции ИТ-отделов компаний других отраслей», - заключает собеседник.

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

