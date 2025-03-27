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    27 марта 2025, 12:40 • Экономика

    Названа самая быстрорастущая отрасль в России

    Названа самая быстрорастущая отрасль в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое. При этом, на рынке труда сложилась уникальная ситуация: дефицит ИТ-специалистов только усилился за последние годы, не смотря на растущие зарплаты. К столь бурному развитию ИТ-отрасли в России подтолкнули в том числе западные ограничения. И на пути ее дальнейшего роста стоят опять западные корпорации.

    Российская ИТ-отрасль оказалась одной из самых быстрорастущих в экономике за шесть лет, ее вклад в ВВП вырос почти вдвое. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом кабмина в Госдуме.

    «В ней задействован практически миллион человек. Создается все больше востребованных программных продуктов. С двадцатого года число записей в реестре российского софта выросло в пять раз», - отметил премьер.

    Для укрепления технологического суверенитета нужно внедрять цифровые решений во все сферы экономики, и сильная отрасль поможет этому, считает Мишустин.

    По итогам 2024 года доля ИТ-сектора в ВВП России превысила 2,2%, отмечал премьер. Учитывая, что ВВП России в прошлом году преодолел отметку в 200 трлн рублей, то вклад ИТ-отрасли в российскую экономику составил 4,4 млрд рублей. К 2030 году вклад ИТ-сектора оценочно должен вырасти до 5% ВВП, то есть снова удвоиться.

    Благодаря массовому внедрению искусственного интеллекта ВВП России может дополнительно получить почти 12 трлн рублей к 2030 году. Таков план в стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденный в 2023 году.

    «Самые быстрые темпы роста в ИТ-отрасли наблюдались в сферах кибербезопасности и корпоративного ПО. Число специалистов в отрасли выросло примерно на 50%», - отмечает Елена Воронкова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

    По ее словам, важным фактором для ускорения нашей ИТ-отрасли стали западные ограничения, благодаря которым отрасль получила более масштабную поддержку как от государства, так и от частных инвесторов. В России реализуются национальные проекты «Цифровая экономика» и «Искусственный интеллект». В 2025 году стартовала новая программа «Экономика данных», на которую в бюджете заложено почти полтриллиона рублей на три года. Главная цель России - это укрепить цифровой суверенитет.

    «Импортозамещение предусматривает переход госсектора и многих компаний на российское ПО. Почти 4/5 госучреждений Российской Федерации уже используют отечественное ПО. Оно применяется также в Белоруссии и Казахстане. Для ИТ-компаний вводятся налоговые послабления, пониженные страховые взносы, предусмотрены льготное кредитование и гранты на разработку ПО, оказывается финансовое содействие экспортерам продуктов отрасли, стартапам, а сотрудникам ИТ-сектора предоставляется отсрочка от армии, льготная ипотека и другое», - отмечает Воронкова.

    «Один из главных драйверов развития ИТ - это финансовая сфера, а именно крупные банки. Так называемый «финтех» в России очень сильно развит, в том числе по сравнению с другими развитыми странами. Условно, можно оплатить проезд в Московском метро, просто посмотрев в камеру на входе. У нас достаточно сильное образование с мощной математической базой. Наши студенты часто ездят в другие страны по обмену и почти всегда говорят, что им там легче учиться», - говорит Сергей Карапетян, заместитель декана по международному сотрудничеству, коммуникациям и дополнительному образованию факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

    Бурный рост ИТ-отрасли привел к сильному спросу на специалистов.

    «Интенсивное развитие отрасли привело к огромной нехватке IT-специалистов, особенно профессионалов высокого уровня. В итоге на рынке сложилась парадоксальная ситуация усиления дефицита кадров при росте зарплат. Дефицит кадров с 2019 по 2024 годы увеличился примерно в три раза»,

    - говорит Елена Воронкова.

    «Есть серьезный дефицит людей при высоком спросе, поэтому зарплаты растут. В отрасль идут большие бюджеты, конкуренция за кадры максимально обострилась, повышая спрос и «перегревая» зарплаты. Если останется такой же благоприятствующий режим, то ИТ-отрасль будет расти еще годы. Потенциал здесь огромный, в том числе экспортный», - говорит управляющий директор «Норбит» (входит в группу «Ланит») Владимир Вертоградов.

    В отрасли даже стали появляться новые профессию. «Например, на волне хайпа вокруг ИИ появилась профессия «Промпт-инженер». Фактически, это человек, который умеет правильно общаться с ИИ и делать в него правильные текстовые запросы. Также несколько лет назад на рынке появилась профессия «DevRel». Это специалист, который выстраивает коммуникацию с разработчиками и ИТ-специалистами внутри и снаружи компании. Сделано это, как раз, для HR-целей - удержания и привлечения сильных ИТ-кадров. Специальности настолько востребованы, что мы даже создаем такие курсы», - говорит Сергей Карапетян из НИУ ВШЭ.

    Россия сильна в оказании ИТ-услуг, экспертизы, сложных внедрений и безопасности. Возможности для развития есть в области создания тиражируемых готовых программных продуктов, а также в части разработки оборудования для отрасли –компьютеров, серверов, сопоставимых по ценам с западными аналогами, говорит Вертоградов.

    Если сравнивать с другими странами, то есть направления, где Россия не только не отстает, а серьезно обгоняет остальных, например, в цифровизации госуслуг и банковских сервисов,

    говорит Вертоградов.

    «Россия выделяется в двух ключевых направлениях. Первое - это использование ИТ-технологий в цифровизации государственных услуг и финансового сектора. Второе - это исследования и разработка передовых ИТ-решений следующего поколения. Цифровизация и формирование цифрового государства представляют собой соревнование систем управления, и в этом аспекте у России имеются уникальные опыт, компетенции и пилотные проекты», - отмечает Петр Отоцкий, начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Института ВШГУ Президентской академии.

    По словам Воронковой, Россия лидирует в мире по таким ИТ-направлениям как кибербезопасность и антивирусные технологии, беспилотная авиация, телемедицина и медицинский софт. Также Россия обгоняет другие страны в области квантовой криптографии: если в США квантовые сети только тестируются, то в России они уже на стадии внедрения. Вместе с тем сохраняется зависимость от импорта чипов, добавляет эксперт.

    Эксперты уверены, что российская ИТ-отрасль продолжит свой рост. Однако для российских ИТ-компаний есть риски. «Во-первых, в случае потепления международной политической обстановки, могут вернуться крупные американские корпорации, которые были бы очень рады заработать на цифровизации нашей экономики. Вряд ли является большим секретом, что операционная система Windows никуда не исчезла из офисов, а где операционная система, там и тысячи утилит и сервисов», - говорит Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».

    Второй риск создают новые американские корпорации, которые поставляют услуги искусственного интеллекта.

    «Главы компаний искусственного интеллекта, сперва Anthropic, а потом и Open AI, уже заявляют, что не надо нанимать ИТ-специалистов, а надо подписываться на их услуги, и их ИИ напишет все необходимые программы. Важно, чтобы российские лидеры искусственного интеллекта быстрее продвигали такого рода решения, чтобы деньги корпораций оставались в нашей отрасли», - заключает Делицын.

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    Вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое. При этом, на рынке труда сложилась уникальная ситуация: дефицит ИТ-специалистов только усилился за последние годы, не смотря на растущие зарплаты. К столь бурному развитию ИТ-отрасли в России подтолкнули в том числе западные ограничения. И на пути ее дальнейшего роста стоят опять западные корпорации. Подробности

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