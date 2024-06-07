Путин назвал десять структурных изменений российской экономики

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Путин обозначил десять структурных изменений, происходящих в российской экономике. В рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент отметил, что данные тенденции руководство страны намерено активно развивать и целевым образом поддерживать.

Внешнеэкономические отношения

По словам главы государства, в период с 2020 по 2023 год уровень торгового взаимодействия России с дружественными государствами заметно вырос. «Укрепляются наши отношения со странами Азии (рост 60%), Ближнего Востока (в два раза), Африки (69%) и Латинской Америки (42%)», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. На долю этих государств к текущему моменту уже приходится около трех четвертей всего товарооборота РФ.

Отдельно Путин подчеркнул итоги результативной работы с партнерами по ЕврАзЭС. «В прошлом году совокупный ВВП стран союза вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли – на 4,7%. Причем его структура качественно улучшилась, а именно подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции. Именно такой – несырьевой неэнергетический экспорт из России – мы будем активно поддерживать», – отметил президент.

«На Восточном направлении – в Китай, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог. В апреле были утверждены параметры очередного, уже третьего по счету, этапа его модернизации. К 2030 году провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 210 млн тонн, а к 2032 году – до 270 млн», – отметил глава государства.

Кроме того, уже утверждены планы развития коридора на Азово-Черноморском направлении. Путин заявил и о намерениях продолжать активное развитие Северного морского пути. По его словам, в перспективе объем перевозок по нему может превысить 150 млн тонн.

«Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов Федерации. В этой связи сформируем в рамках Госсовета комиссию по развитию арктических регионов и Северному морскому пути», – подчеркнул глава государства. По сравнению с 2021 годом общий объем перевозок по международным транспортным коридорам через территорию России должен вырасти в полтора раза уже к 2030 году.

Отличные результаты Москва демонстрирует и в сфере международных платежей. В период с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за отечественный экспорт выросла почти в три раза, до 39%. Кроме того, в настоящий момент уже по линии БРИКС ведутся работы по формированию независимой платежной системы.

Качество экономического роста

«По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года – 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями», – отметил Путин.

«Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии», – уточнил президент, но призвал не останавливаться на достигнутом.

Решение поставленной задачи, по словам главы государства, «требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции, причем и на внешних рынках, и на нашем собственном, внутреннем рынке».

«Результатом развития такой модели экономики предложения в том числе должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году», – пояснил президент. Текущую динамику он оценил как «хорошую». «Смотрите: в 1999 году доля импорта России достигала 26% ВВП, а в 2023-м она составила 19% ВВП, или 32 трлн рублей», – отметил он.

На этом фоне глава государства указал на важность инвестиций. Уже к 2030 году вложения в основной капитал должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020-го. При этом за последние несколько лет Россия регулярно опережала установленный план по данному показателю. В 2023-м ожидалось увеличение вливаний в экономику на 15,1%. В реальности же стране удалось нарастить его на 27,2%.

Инвестиционную активность будут активно обеспечивать ресурсами. Так, на поддержку промышленной ипотеки направят дополнительные средства, а Фонд развития промышленности увеличат в два раза. Планируется и расширение объемов банковского кредитования проектов технологического суверенитета.

Кроме того, на рассмотрении в Госдуме уже находятся законопроекты, которые позволят расширить механизм государственно-частного партнерства на отрасли промышленности и космическую сферу. Путин указал на важность их принятия «в ближайшее время».

«Для поддержки инвестиционной активности, естественно, нужно развивать рынок капиталов, повышать его емкость, привлекательность для бизнеса, инвесторов и, конечно, уделять особое внимание сохранности и доходности средств граждан, вложенных в эти активы», – подчеркнул президент. В настоящий момент в России имеется почти 30 млн розничных инвесторов, а за последний год общий объем их активов увеличился в 1,5 раза.

В связи с этим президент обозначил следующую задачу: к концу текущего десятилетия капитализация отечественного фондового рынка должна увеличиться вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта. Поэтому Путин предложил правительству и Центробанку разработать дополнительные меры по стимуляции выхода на биржу компаний с ценными бумагами.

Также с 1 января будет запущено долевое страхование жизни граждан. Взносы россиян будут вкладываться в более доходные активы и приносить выгоду покупателю документа. «То есть здесь совмещается принцип классического страхования и инвестирования», – подчеркнул президент.

Новое качество рынка труда

Сейчас в России наблюдается рекордно низкая безработица – в апреле она составила лишь 2,6%. «Что особенно важно: мы сократили ее так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой», – добавил президент.

«Еще 15–20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас – где найти кадры. В этих условиях важно перенастроить систему профессионального образования на запросы рынка труда, на подготовку современных, востребованных специалистов, создать возможности для работников, повышать свой профессиональный уровень в течение всей трудовой карьеры», – пояснил российский лидер.

Модернизацию материально-технической базы колледжей и техникумов для данной цели позволит провести федеральный проект «Профессионалитет». Путин обозначил следующую важную цель: подготовить порядка миллиона специалистов рабочих направлений для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, а также оборонной и других отраслей вплоть до 2028 года.

Также в ближайшие десять лет в стране появятся 40 университетских кампусов, обладающих передовыми условиями и возможностями для учебы, научной деятельности, проживания и работы студентов. При этом президент обратил внимание на то, что важную роль для экономики играют не только молодые люди, но и работающие пенсионеры, их опыт и компетенции. Также президент предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Повышение производительности труда

По словам Путина, на фоне демографических вызовов и объективного дефицита кадров критически важно повысить производительность труда. В связи с этим необходимо всячески содействовать обновлению предприятий, помогать постепенно внедрять принципы автоматизации.

«Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тыс. роботов, причем их производство нужно ускоренно развивать в нашей стране на собственной технологической базе, и такая возможность, безусловно, у нас есть», – уточнил глава государства.

Не менее важным является и повышение эффективности эксплуатации действующего оборудования и технологических процессов. Президент отметил, что данная задача будет решаться за счет распространения методов бережного производства. «Такая работа уже идет в рамках профильного национального проекта», – подчеркнул он. В инициативе уже принимают участие более 6 тыс. предприятий.

При этом Путин уделил внимание новому нацпроекту «Эффективная и конкурентоспособная экономика». В рамках его реализации к 2030 году планируется вовлечь в проекты повышения производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также все государственные и муниципальные организации социальной сферы.

Цифровая платформенная революция

«В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы», – подчеркнул президент. Эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта «Экономика данных».

В горизонте шести лет не менее 80% российских организаций должны перейти на отечественное программное обеспечение. Президент попросил правительство рассмотреть меры поддержки разработчиков, в частности определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов. Ниже этого порога, по словам Путина, объем закупок опускаться не должен.

Президент также предложил ряд налоговых мер для поддержки IT-отрасли, включая введение повышенного коэффициента расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль, а также понижение ставки по налогу на прибыль до 5% для российских IT-компаний. По словам Путина, она будет действовать до 2030 года включительно.

«И конечно, важно активно применять цифровые решения в строительстве и жилищно-коммунальной сфере, с их помощью сокращать сроки и стоимость проектов», – отметил Путин. Президент подчеркнул, что необходимо продолжать работу над строительством дорог, мостов, заводов, фабрик и комфортного доступного жилья с высокими современными параметрами энерго- и ресурсоэффективности.

Технологии и инновации

Это направление является одним из ключевых для России. «За шесть лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП», – подчеркнул Путин.

«Для реализации данного плана будет запущен ряд новых национальных проектов в сфере технологического суверенитета по таким ключевым направлениям, как средства производства и автоматизации, новые материалы, химия, перспективные космические сервисы, энергетические технологии и целый ряд других», – заявил глава государства.

Также, по словам Путина, «надо совершенствовать правовую базу для работы бизнеса, чтобы компании чувствовали себя уверенно, вкладывали средства в перспективные наукоемкие инициативы с большим горизонтом». Президент подчеркнул, что в этом направлении у страны огромный потенциал, и только за последние четыре месяца было подано 8 тыс. заявок на изобретения и 3,5 тыс. заявок на полезные модели.

Чтобы «изобретения не ложились на полку», Путин предложил усовершенствовать защиту интеллектуальной собственности и предусмотреть возможность передачи патентов на научные разработки от заказчика к их создателям, а также малым инновационным предприятиям и технологическим компаниям, которые знают, как коммерциализировать изобретения.

Усиление роли малого и среднего бизнеса

Путин положительно оценил темпы развития малого и среднего бизнеса. Сегодня в России насчитывается около 6,5 млн субъектов данной сферы. Быстро развиваются местные товарные знаки. Лишь за прошлый год на их регистрацию было подано более 143 тыс. заявок – в два раза больше, чем в доковидном 2019 году.

«Что особенно важно, все чаще регистрируются самобытные региональные местные бренды. Это, безусловно, дань уважения культуре, традициям наших народов, свидетельство гордости предпринимателей за свою малую родину, за регион, где они ведут свое дело. И конечно, бизнес видит, что люди хотят покупать отечественный, произведенный именно в России товар», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что государство заинтересовано в создании условий быстрого и эффективного развития бизнеса. Для поддержки предпринимательства был запущен всероссийский конкурс «Знай наших». Проект пользуется большой популярностью у представителей коммерческой сферы.



Путин отдельно отметил значительную роль маркетплейсов в развитии начинающего бизнеса. По словам президента, они формируют своего рода кровеносную систему доставки отечественной продукции, позволяют компаниям даже в отдаленных городах и поселках получать доступ к рынку всей России и Евразийского экономического союза. «Прошу коллег в правительстве обратить особое внимание на развитие таких товарных потоков при реализации обновленной стратегии «Почты России» и в целом при формировании национальных проектов», – заявил Путин.



Раскрытие потенциала регионов России



Президент подчеркнул важность создания «точек роста в городах, поселках по всей территории страны». Для этого уже в следующем году будут запущены новые национальные проекты и государственные программы по всестороннему развитию регионов. При этом планируется укреплять экономические возможности субъектов РФ.

«В этой связи, в том числе в правительстве, обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты Федерации. Идея, безусловно, требует проработки, но заслуживает внимания и поддержки. Здесь есть позитивные примеры. Например, переезд компании «РусГидро» из Москвы в Красноярск», – заметил он. По его мнению, для мощного, долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, в транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети.

«На реализацию таких проектов субъекты Федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты. Как уже говорил, со следующего года их объем будет увеличен», – подчеркнул Путин. Данный портфель будет расти не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно, а к концу 2030 года сумма выданных займов составит 2,5 трлн рублей.



«Отмечу еще одно, уже принятое решение, которое поддержит региональные финансы. Мы начинаем списывать две трети ранее выданных бюджетных кредитов.

Что важно: средства, которые освободятся, субъекты Федерации должны будут направить на поддержку инвестиций, включая создание индустриальных парков и инфраструктуры территорий опережающего развития, а также на инфраструктуру: на обновление систем ЖКХ, строительство дорог и мостов, модернизацию общественного транспорта и расселение аварийного жилья, на мероприятия мастер-планов», – добавил глава государства.



Путин рассказал и о новом решении жилищной проблемы для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. «Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под шесть процентов – независимо от возраста детей. Единственное условие: чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки», – заявил президент. По его словам, такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.



«Это особенно важно для больших, многодетных семей. Прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года», – сказал Путин.

Снижение бедности и сокращение неравенства



Главным инструментом в достижении данной цели Путин видит опережающий рост заработных плат: «Со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом он превысит 22 тыс. рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. рублей в месяц».

Президент также пояснил, что снижение бедности, сокращение неравенства, рост доходов российских семей прямо влияет на качество жизни людей, на увеличение внутреннего спроса и емкости национального рынка. На решение этой задачи должны работать все инструменты, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальные контракты.

Повышение качества жизни российских семей

Данное направление работы президент считает «интегральным»: «Принципиальное значение здесь имеют все направления: поддержка рождаемости и многодетных семей, защита материнства и детства, повышение доступности системы долгосрочного ухода для пожилых людей и инвалидов, улучшение систем образования и здравоохранения, качество среды для жизни».

«Результатом, проявлением государственных изменений должно стать увеличение продолжительности жизни, причем с акцентом на рост именно активной, здоровой жизни. Конечно, формирование равных возможностей для реализации потенциала подрастающих поколений для роста уровня жизни российских семей», – заключил Путин.