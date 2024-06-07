До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
Президент России Владимир Путин поговоркой про петуха отреагировал на вопрос модератора сессии ПМЭФ политолога Сергея Караганова о работе правительства России.
«Мы гордимся тем, что оно [правительство] делает... Но, между прочим, начало делать, только когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило», – заявил Караганов, передает RT.
«Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух?» – ответил Путин.
Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.