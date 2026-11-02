Охотники добрались до заблокированного в тайге сибиряка

Двое охотников пришли на помощь мужчине в тайге Красноярского края

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое охотников пришли на помощь мужчине, который оказался заблокирован в тайге на юге Красноярского края после гибели напарника, передает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по региону и Хакасии.

Мужчины отправились в Курагинский район охотиться на пушного зверя. Вечером 28 октября 29-летний сибиряк сообщил по рации, что в 160 км от села Черемшанка, в районе устья реки Катун, на его товарища напал медведь. В результате нападения хищника охотник погиб.

В ведомстве уточнили, что выживший мужчина находится в охотничьей избушке, рядом с которой лежит тело его напарника. Сибиряк не ранен, у него есть запас воды и еды, а также работает связь. Забрать людей должен вертолет со спасателями из Хакасии, однако эвакуация откладывается из-за плохих погодных условий в районе происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу МЧС запланировало эвакуацию заблокированного в тайге охотника.

В четверг в Курагинском округе медведь убил одного из лучших охотников Виталия Елфимова.

В среду источник в оперативных службах сообщил о нападении белого медведя на дорожного рабочего на полуострове Таймыр.